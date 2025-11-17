Un endocrí denuncia la moda de salut que no està confirmada per la medicina: «Cap institució ho recomana»

La suplementació alimentària està de moda. Així ho ha assenyalat Esteban Jódar, el cap del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Universitari Quirón de Madrid, que assegura que la majoria dels pacients que rep a la consulta "ja venen suplementats de casa". L'endocrí ha explicat en una entrevista al programa A vivir que son dos días de la Cadena SER que es tracta d'una moda que, en realitat, no està sustentada per la medicina: "Cap institució ho recomana".
Creatina, cúrcuma, proteïna, melatonina, col·lagen, magnesi o omega-3. Aquests són alguns dels suplements que la població consumeix sense recomanació mèdica. Segons assenyala Jódar, majoritàriament es tracta de gent jove que va al gimnàs i "vol incrementar la seva massa muscular, reduir la possibilitat de lesió i recuperar més ràpidament". Segons l'endocrí, però, prendre's aquest tipus de medicació sense requerir-ho estrictament no és bo per a la salut, sinó que només ho és "en persones que s'hagi confirmat algun tipus de dèficit o que pertanyin a un grup de clar risc de dèficit d'alguna de les substàncies".
A més, Jódar assenyala que es tracta d'una moda que canvia amb el pas dels anys. "Fa uns anys la cúrcuma estava en auge", en canvi, "ara ho són la creatina i les proteïnes", que són precisament les que ajuden als joves que acudeixen al gimnàs millorar la seva recuperació i reduir lesions.
D'altra banda, el magnesi continua sent un clàssic. Tot i que el seu consum és segur en els casos que ho requereixen, si es fa en excés pot provocar dolors abdominals i diarrees. A més, l'endocrí assegura que "l'evidència científica sobre el seu efecte per prevenir rampes en població general és pràcticament nul·la". Per això, el consell del professional és consultar-ho sempre amb un especialista o un metge de confiança abans d'autodiagnosticar-se sense base científica i prendre qualsevol suplement.
Amb tot, Jódar ha sigut contundent: "Cap societat científica ni cap responsable de salut recomana el consum sistemàtic de suplements en la població general". Malgrat l'advertència, però, ha assenyalat que actualment el comerç de suplementació alimentària a Espanya guanya dos mil milions d'euros a l'any.