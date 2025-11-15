Borja Quiroga, nefròleg: «Has de fer dues coses si vols ser una mica menys vell i cuidar els teus ronyons»

Els ronyons són uns grans oblidats del nostre cos. Parlem del cor, del cervell, de la pell, però gairebé mai d’aquests dos òrgans silenciosos que, segons el nefròleg Borja Quiroga, podrien tenir molt a dir sobre com envellim. En una conversa al pòdcast Cómo Comes, de la Cadena SER, Quiroga va tornar a posar sobre la taula una idea que defensa fa temps: el ronyó és molt més que un filtre, i cuidar-lo podria retardar l’envelliment.
L’especialista, nefròleg a l’Hospital Universitari de La Princesa de Madrid i una de les veus més actives en divulgació renal, va resumir en dues mesures bàsiques el que qualsevol persona pot fer per mantenir uns ronyons més sans i, de retruc, envellir més lentament.
Per a Quiroga, el primer enemic està als supermercats. Molts productes envasats -carns processades, refrescos, brioixeria industrial o plats preparats- contenen fòsfor inorgànic en forma d’additius. El cos l’absorbeix molt de pressa, massa, i això obliga els ronyons a treballar per damunt de les seves possibilitats.
Aquest excés té un efecte addicional: disminueix la producció de Klotho, una proteïna amb propietats antienvelliment que es genera principalment als ronyons. “Si volem que la Klotho ens ajudi, hem de deixar d’intoxicar els ronyons cada dia”, insisteix el metge. La recomanació és tan simple com llegir etiquetes i evitar qualsevol producte amb additius fosfòrics (E-338, E-450 i derivats).
El segon pilar té a veure amb l'exercici. Quiroga explica que uns ronyons sans “necessiten un cos actiu”, no tant per una qüestió cardiovascular com pel paper hormonal que juga l’exercici. Sobretot l’exercici de força.
Segons diversos estudis que cita el nefròleg, l’entrenament isomètric estimula la regeneració de Klotho i té efectes mesurables sobre la longevitat. Ell recomana arribar a 90 minuts setmanals d’aquest tipus de treball, combinats amb 90-150 minuts de càrdio moderat. “Quan deixo d’entrenar, la Klotho baixa. Quan torno a entrenar, puja”, resumeix. Un missatge senzill, però contundent.
La proteïna que podria frenar l'envelliment
Per a molts oients, parlar d’una “hormona antienvelliment” pot sonar pretensiós. Quiroga, però, insisteix que la Klotho és un descobriment seriós, no màgia. Intervé en processos tan diversos com el metabolisme mineral, la salut cognitiva o l’estrès oxidatiu. Quan els ronyons es deterioren, els nivells d’aquesta proteïna cauen en picat i apareixen signes d’envelliment accelerat.
Per això el nefròleg defensa que la millor mesura antiedat potser no està en un pot cosmètic, sinó en el que mengem i en com ens movem.