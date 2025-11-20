Analitzem els tres millors serveis de compensació per interrupció de vol que tot viatger europeu hauria de conèixer per convertir els retards i cancel·lacions de vols en resultats ràpids i justos.
1) AirAdvisor: el servei número u mundial en compensacions per vols i equipatge
AirAdvisor s’ha convertit ràpidament en l’empresa de compensacions de companyies aèries més respectada del món, ajudant els passatgers a reclamar allò que els correspon per retards, cancel·lacions i pèrdua o retard d’equipatge. Des del seu llançament, ha gestionat més de 530.000 reclamacions de viatgers afectats per retards, cancel·lacions o pèrdua de vols, així com per pèrdua d’equipatge.
Rapidesa i fiabilitat de pagament provades
Segons opinions verificades, AirAdvisor resol les reclamacions de manera sistemàtica més ràpid que la competència, i la majoria de passatgers reben els seus diners en un termini de 3 a 6 setmanes, en comparació amb la mitjana del sector, que és de 8 a 12 setmanes. Els usuaris solen destacar la rapidesa de les respostes, les actualitzacions freqüents i la claredat dels terminis durant tot el procés. L’automatització de la plataforma i el sistema de tecnologia jurídica ajuden a agilitzar el processament sense perdre precisió.
Fortalesa jurídica i taxa d’èxit
Entre bastidors, l’equip d’advocats interns i socis jurídics d’AirAdvisor a tota la UE i el Regne Unit s’asseguren que les aerolínies compleixin amb les seves obligacions legals. L’empresa té una taxa d’èxit del 98 % en reclamacions vàlides, una de les més altes del sector. Si una aerolínia es nega a pagar, AirAdvisor pot portar el cas als tribunals sense que el passatger hagi d’intervenir.
Tarifes transparents i valor real
Un dels avantatges més grans d’AirAdvisor és la seva política de preus clara i justa. Cobra aproximadament el 30 % de l’import de la indemnització, sota la política de “Si no guanyem, no cobrem”. Això significa que els passatgers només paguen si la reclamació té èxit. A diferència d’alguns competidors, no hi ha costos administratius o legals ocults. En mantenir unes tarifes més baixes, AirAdvisor sovint estalvia a les famílies fins a 150 € en comparació amb serveis similars.
La confiança dels viatgers i el suport de les dades
Amb una puntuació de 4,7 sobre 5 en més de 27.000 opinions verificades, la reputació d’AirAdvisor pel que fa a fiabilitat i transparència està ben consolidada. Compleix plenament amb el RGPD, disposa d’un assegurança d’1 milió de dòlars per a la protecció de dades personals i cibernètica a través de l’asseguradora Hiscox, amb qualificació AAA, i està acreditada per les principals associacions jurídiques, incloent-hi l’Associació d’Advocats Europeus i l’Associació Americana d’Advocats.
El sistema de l’empresa s’alimenta d’una base de dades de 200 milions de vols, que s’actualitza cada cinc minuts amb dades en temps real d’OAG i Spire. La tecnologia de reclamacions d’AirAdvisor, pendent de patent (sol·licitud de patent europea núm. EP 25161746.0, presentada el març del 2025), permet comprovacions automàtiques d’elegibilitat, una validació més ràpida i un processament més fluid.
2) AirHelp
AirHelp continua sent un dels noms més reconeguts en l’àmbit de les compensacions per vols. Fundada fa més d’una dècada, s’ha guanyat una reputació gràcies a la seva accessibilitat global i a una aplicació elegant i fàcil d’utilitzar que admet diversos idiomes. L’empresa gestiona reclamacions per retards, cancel·lacions i denegacions d’embarcament en virtut del Reglament (CE) núm. 261/2004 i altres normatives internacionals.
La mida d’AirHelp és tant la seva fortalesa com la seva debilitat. La seva àmplia xarxa li permet arribar a tots els continents, però les dades de les ressenyes mostren que el seu temps de tramitació pot allargar-se entre sis i dotze setmanes o més, especialment durant les temporades altes de viatges. Els passatgers sovint noten respostes més lentes quan el volum és alt. Les tarifes d’AirHelp també són lleugerament superiors a la mitjana, normalment al voltant del 35 %, i poden aplicar-se despeses de seguiment legal segons el cas.
Tot i això, per als viatgers que prioritzen la simplicitat i la familiaritat amb la marca, AirHelp continua sent una opció segura i coneguda, especialment per a aquells que volen fora d’Europa.
3) Reclamador
Reclamador.es és una de les empreses més conegudes a Espanya pel que fa a reclamacions de compensació per vols. Tot i que l’empresa també tracta una àmplia gamma d’altres casos, com disputes bancàries, qüestions d’herència i guanys de capital, disposa d’advocats especialitzats en cada àrea d’expertesa.
Reclamador té una puntuació de 4,5 estrelles a Trustpilot, basada en més de 5800 opinions de clients, fet que reflecteix un alt nivell de satisfacció i qualitat del servei. Pel que fa a les tarifes, Reclamador cobra una tarifa general del 30,25 % (IVA inclòs) i, si el cas arriba als tribunals, s’hi afegeix un 18,15 % addicional.
L’empresa porta ajudant els passatgers des del 2012 i afirma tenir una taxa d’èxit global del 95 %, tot i que aquesta xifra s’aplica a tots els tipus de reclamacions que gestionen, no exclusivament a les relacionades amb vols.