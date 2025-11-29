El xef Jordi Cruz recomana la millor taula de cuina per evitar els bacteris i no malmetre els estris

El món de l'alta gastronomia és considerat com un dels més durs, en què cada petit detall compta i els xefs s'involucren fins a l'extrem amb la seva obra per obtenir un producte final de la màxima qualitat. Catalunya ho sap molt bé i és la casa de molts dels millors cuiners del planeta, com Ferran Adrià, Albert Adrià, els germans Roca, Oriol Castro, Eduard Xatruch, Mateu Casañas o Jordi Cruz.
Tots han traspassat la frontera de la cuina i han esdevingut símbols públics, però n'hi ha un que s'exposa més que la resta. És Cruz, xef del restaurant ABaC de Barcelona, que es caracteritza pel carisma i una personalitat abrasadora que l'han fet tenir molt d'èxit també a la televisió, sobretot amb el programa MasterChef.
Si bé, també fa servir molt les xarxes socials, on comparteix trucs i consells per al públic general. Ara, ha revelat quina és la millor superfície per a les taules de tallar de la cuina per tal de protegir els aliments dels bacteris i també prevenir la degradació dels estris.
La millor taula de cuina, segons Jordi Cruz
En un vídeo al seu perfil d'Instagram, Cruz destaca les tres superfícies més comunes: el plàstic, el metall i la fusta. Descarta ràpidament el plàstic, ja que els talls del ganivet fan que es desgasti de pressa i poden fer que passin microplàstics al menjar. Però, quina prefereix entre les altres dues?
El xef de l'ABaC detalla que el metall que s'empra per fer les taules de cuina és acer inoxidable, "una gran opció, però que té un problema". I és que, si bé és cert que és fàcil de netejar i no deixa residus, pot desgastar els ganivets i fer que perdin la forma.
La fusta, en canvi, és antibacteriana de manera natural. Els bacteris no estan a gust entre les seves fibres i no hi proliferen. A més, es pot netejar fàcilment amb oli i una mica d'aigua.
El millor producte per netejar la taula de fusta de tallar aliments
Si bé se sol fer servir el truc tradicional del vinagre i la llimona com a desinfectant naturals, ara un expert ha assegurat que no serveixen de res. Qui ho ha dit és Vladimir Sánchez, doctor en química que fa divulgació a Instagram, on compta amb més de mig milió de seguidors.
L'expert recomana utilitzar productes com el lleixiu o el clor, que són capaços d'eliminar els bacteris de manera segura i eficaç. Aquests productes, a diferència del vinagre o la llimona, han estat creats per a la funció específica de desinfectar i d'eliminar els microorganismes que es quedin a la superfície després de tallar.
Com es fa? Doncs abans de tot cal netejar la taula de fusta amb aigua calenta i sabó per eliminar les restes de menjar. Després de rentar-la cal afegir una cullerada de lleixiu i deixa que actuï sobre la superfície durant uns cinc o deu minuts. Només caldrà tornar a esbandir i deixar que la taula s'assequi completament per evitar que la humitat s'hi quedi dins