El brioix amb forma de panot de Barcelona que ha triomfat a Mèxic

La Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara ha obert aquest dissabte les seves portes al món amb un acte multitudinari que ha posat el focus en la participació de Barcelona com a ciutat convidada. Els diferents representants han lloat el paper de la capital catalana en aquesta edició de la fira a què no només han assistit escriptors de la ciutat, sinó també músics, dissenyadors i xefs per delectar els convidats amb la cultura literària i gastronòmica de Barcelona.
Per aquest motiu, el mestre forner Ton Cortés ha elaborat una peça culinària molt especial amb forma de panot de Barcelona i amb uns ingredients molt senzills, però perfectament barrejats per donar un resultat dolç en homenatge a la ciutat convidada a la FIL de Guadalajara.
Un panot molt dolç
El xef del Suca'l, guanyador a millor panettone del món l'any 2024, ha elaborat un brioix en forma de panot, farcit de xocolata i fet amb massa mare, que connecta Mèxic amb Barcelona en una sola mossegada.
Com explica al vídeo d'Instagram, el brioix en forma de panot s'ha farcit amb una barreja dolça i salada que li dona el toc ideal: "una pasta de cacau, oli i sal". La massa mare també és la clau d'aquest panot, ja que està aromatitzada amb vainilla de Mèxic i fermentada durant molt temps.
Per aconseguir la forma de panot, el xef Cortés explica que han hagut de crear els motlles "personalitzats" i omplir-los amb la massa del brioix. Després, el farcit de xocolata, oli i sal s'incrusta en el pa amb una màniga pastissera a través de petits forats en la part de darrere del brioix, per no danyar la forma del panot.
El panot s'ha repartit als i les convidades a la FIL en el dinar d'inauguració i ha sigut un autèntic èxit! Però de moment no se sap si aquest dolç especial arribarà de tornada a Barcelona, a la pastisseria de Cortés perquè també ací la puguem guadir.