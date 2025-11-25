Els millors parcs naturals on veure fauna sense haver de fer grans excursions

Una bona escapada a l'aire lliure per gaudir de la natura sempre és bona opció quan es vol desconnectar de la ciutat i la feina i sortir de la rutina. Per a aquest pla, la millor opció quan no vols calfar-te massa el cap ni pots perdre molt de temps en l'escapada, són els parcs naturals, i a casa nostra tenim unes quantes opcions.
Encara que creguis que són opcions complicades perquè s'ha de planejar molt la ruta, la veritat és que hi ha opcions accessibles i no molt lluny ni amagades en què podràs gaudir de la natura i la fauna que a la ciutat no existeixen. Ací et recomanen diverses opcions de parcs naturals en què podràs aprendre sobre flora i fauna autòctona amb visites guiades, fer rutes per la muntanya i entre els arbres o trobar un lloc allunyat de tot i tranquil on poder fer un bon esmorzar o berenar amb amics o amb la família.
Parc d’animals Molló Parc
Aquest parc natural al Ripollès, a la Vall de Camprodon, és una opció molt especial per gaudir de la natura en tots els sentits, ja que també podràs conèixer les espècies d'animals autòctones de la zona i del país que viuen en aquest entorn natural. Si vols observar de prop com viuen, aquest espai és ideal, ja que compta amb un recorregut que travessa prats oberts i zones boscoses que et permeten veure com s’alimenten, descansen i interactuen les espècies que habiten els Pirineus, com les marmotes, els cabirols, les daines i cabres salvatges, els ossos, els muflons, els isards i cérvols i els esquirols. La passejada dura entre dues i tres hores i és una experiència perfecta per descobrir fauna en plena natura.
Parc Natural de La Serra de Collserola
A tocar de Barcelona s’estén aquesta immensa serra que connecta la ciutat amb la muntanya i que acull una gran varietat de boscos mediterranis i una fauna abundant. És una bona opció per fer rutes entre alzines i pins i, amb sort, és possible topar-se amb senglars, guineus, genetes o esquirols. El Parc, a més, té diverses opcions per gaudir la natura, des de passejades i rutes en bici fins a àrees de lliure estada pels més aventurers. Al seu web es poden consultar totes les possibilitats i zones per visitar.
Parc Natural del Montseny
Entre el Vallès Oriental, la Selva i Osona s’alça el Montseny, un massís emblemàtic i el parc natural més antic de Catalunya. La seva riquesa paisatgística és enorme i varia segons l’alçada. A més, el Parc conté una biodiversitat reconeguda internacionalment per la UNESCO, que el va declarar Reserva de la Biosfera l’any 1978. El parc està pensat per a tots els públics, per això ofereix passejades gratuïtes, itineraris específics per descobrir el món de les bruixes o per buscar bolets, així com realitza tallers per als més petits de la casa.