Un mecànic revela el motiu pel qual omplir el dipòsit de gasolina fins a dalt és un error

Posar gasolina quan el dipòsit està massa buit és un error, ja que "la gasolina va i torna del motor i que quan torna ho fa amb més temperatura provocant que no es refredi la bomba de combustible i es trenqui". Quan hi ha poca gasolina al dipòsit, la poca gasolina és la que va i ve i no es refreda amb la resta de gasolina que podria quedar en el dipòsit si hi hagués més de la meitat.
Si bé, no tothom sap que l'extrem contrari tampoc és convenient. I és que, tal com explica @talleresebenezer en un vídeo a les xarxes socials, aquesta pràctica comuna perquè permet reduir les vegades que cal visitar la benzinera pot malmetre una peça concreta. Es tracta d'un filtre que es troba a la part superior del dipòsit. Quan el dipòsit va ple, part del gasoil passa al filtre i el pot corrompre.
A més, en funció de la meteorologia, omplir el dipòsit de gasolina fins a dalt pot suposar un risc, ja que el combustible triga més a evaporar-se si fa fred i, per tant, s'acumula més. "El combustible no reacciona sempre de la mateixa manera", explica Juan José, mecànic del taller.
@talleresebenezer No LLENES tu DEPÓSITO a TOPE‼️⛽ TALLERES EBENEZER #mecanico #refrigerante #cuidado #mantenimiento #mecanicodeltiktok ♬ sonido original - Juan José Ebenezer
L'error freqüent a l'hora d'omplir el dipòsit
D'altra banda, convé evitar algunes pràctiques per estalviar diners, ja que poden ser contraproduents i, a més, provocar avaries als vehicles. És el cas de la pràctica estesa de dipositar una mica més de gasolina quan el sortidor es desconnecta perquè detecta que el tanc està ple.
Això passa gràcies a una vàlvula de seguretat que evita sobrepassar la capacitat del tanc. El fet és que hi ha qui encara posa una mica més de gasolina per aprofitar. El que no saben és que no és útil, ja que aquest líquid extra va a parar al filtre de carbó i pot arribar a danyar-lo, augmentant les emissions del vehicle i perjudicant el seu rendiment.
Els dies en què la gasolina és més barata
Segons la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), els preus acostumen a caure els primers i els darrers dies de cada mes i s'incrementen entremig. De la mateixa manera, les gasolineres acostumen a actualitzar els preus a primera hora del dia, quan són més baixos.