La policia demana col·laboració ciutadana per trobar a Barcelona un dels fugitius més buscats

La policia espanyola ha fet una crida a la ciutadana per detenir els 10 fugitius més buscats a l'Estat i un d'ells és de Barcelona. Són persones amb diferents perfils delictius, però totes reclamades per delictes d'especial gravetat, com assassinat, agressions sexuals a menors, tràfic de drogues, tràfic d'éssers humans o robatoris amb violència.
El fugitiu originari de la capital catalana es diu Manuel Rodríguez López, té 63 anys i té múltiples requisitòries per robatoris amb violència, tinença il·lícita d'armes, lesions i trencament de condemna. Fa 1,75 metres d'altura, és de complexió prima, té els cabells canosos, la pell blanca i els ulls marrons. "Se'l considera molt perillós", diu la policia.
Juntament amb la petició de col·laboració ciutadana, el cos ha difós imatges reals i s'han afegit d'altres en què, mitjançant intel·ligència artificial, s'han recreat canvis que podrien haver patit els fugitius per tal de modificar la seva aparença i evitar ser reconeguts. La policia espanyola demana a la població que, si pot aportar alguna dada sobre aquestes persones, ho faci a través del correu confidencial losmasbuscados@policia.es.
I, en cas que les informacions apuntin que aquestes persones es troben a l'estranger, la secció de localització de fugitius compta amb eines de cooperació internacional per emprendre accions per localitzar i detenir els fugitius. A banda del fugitiu de Barcelona, la policia busca també ciutadans de la Corunya, Algesires (Cadis), Puente Genil (Còrdova), Vilanova d'Arousa (Pontevedra), Ourense, Huelva, Romania i Sancti-Spíritus (Salamanca). El 2024, la secció de localització de fugitius va participar en la detenció de 460 pròfugs de la justícia per reclamacions nacionals o internacionals.