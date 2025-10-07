El dia de la setmana que convé evitar posar gasolina, segons l'OCU

Tots els conductors saben que hi ha gasolineres més barates que altres i combustibles més complexos i més simples. El que potser no saben tots és que hi ha dies de la setmana, i fins i tot hores, en què la gasolina puja de preu de manera recurrent. En aquest sentit, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) recomana evitar un moment concret de la setmana per estalviar a l'hora d'omplir el dipòsit.
Es tracta del cap de setmana i els ponts, que acostumen a registrar els preus més elevats per una simple qüestió de l'augment de la demanda. I és que el mercat del petroli és molt líquid i els preus de referència s'actualitzen de manera ininterrompuda.
Els dies en què la gasolina és més barata
Però encara hi ha més factors a tenir en compte. Segons la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), els preus acostumen a caure els primers i els darrers dies de cada mes i s'incrementen entremig. De la mateixa manera, les gasolineres acostumen a actualitzar els preus a primera hora del dia, quan són més baixos.
L'error freqüent a l'hora d'omplir el dipòsit
D'altra banda, convé evitar algunes pràctiques per estalviar diners, ja que poden ser contraproduents i, a més, provocar avaries als vehicles. És el cas de la pràctica estesa de dipositar una mica més de gasolina quan el sortidor es desconnecta perquè detecta que el tanc està ple.
Això passa gràcies a una vàlvula de seguretat que evita sobrepassar la capacitat del tanc. El fet és que hi ha qui encara posa una mica més de gasolina per aprofitar. El que no saben és que no és útil, ja que aquest líquid extra va a parar al filtre de carbó i pot arribar a danyar-lo, augmentant les emissions del vehicle i perjudicant el seu rendiment.
Quan s'ha de posar gasolina per no danyar el cotxe
Normalment, hi ha dos tipus de persones: les que esperen fins a l'última gota de gasolina per omplir-lo de cop o qui reomple amb petites aportacions cada dos per tres. Alerta, perquè hi ha una millor que l'altre, ja que no és indiferent, les dues maneres d'actuar tenen conseqüències per al teu cotxe.
El reconegut mecànic (@premiumbymorad) ha explicat a través de TikTok que "la gasolina va i torna del motor i que quan torna ho fa amb una major temperatura provocant que no es refredi la bomba de combustible i es trenqui". Quan hi ha poca gasolina al dipòsit, la poca gasolina és la que va i ve i no es refreda amb la resta de gasolina que podria quedar si hi hagués més de la meitat.