Els cinc electrodomèstics que consumeixen més energia, segons Repsol

La factura de la llum és una de les preocupacions mensuals dels consumidors. Per fer-hi front i evitar que sigui molt alta, els usuaris busquen la manera de reduir el consum d'electricitat a la llar. Sovint, però, no es para atenció als detalls.
Segons assenyala el Ministeri per a la Transició Ecològica, la despesa mitjana d'energia a les llars a l'Estat és de 10.500 Kwh a l'any. És per això que el grup petrolier i gasístic Repsol informa dels electrodomèstics que més energia consumeixen, alhora que recomana fer ús de les noves tecnologies per controlar la despesa.
En aquest sentit, fa una crida a emprar aplicacions que permeten recollir les dades de consum de tota la llar per tenir informació detallada al respecte. Sigui com sigui, fa un recull generalitzat de les llars de l'Estat i identifica els tres grups que gasten una major proporció de l'electricitat total per llar: televisió i consoles (12%), rentadores i assecadores (11%) i forn (8%).
Els electrodomèstics que consumeixen menys energia
Per l'altra banda, trobem els aparells que menys energia consumeixen. Segons les dades de Transició Ecològica, es tracta de l'aspiradora, que és l'últim element de la llista (38 kwh a l'any de mitjana). A més, gasten poc la planxa (108 Kwh/any) i la pantalla de l'ordinador (48 kwh).
Què és el consum fantasma?
L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), a més, recomana els consumidors mantenir l'alerta activada al consum fantasma. Té a veure amb els aparells que, tot i estar apagats, estan connectats al corrent i continuen consumint energia. Tot i que el consum és baix, l'impacte a la factura de la llum pot suposar entre un 10 i un 20%.