Els electrodomèstics que has de desendollar quan te'n vas de vacances

Amb l'arribada de l'estiu qui s'ho pot permetre marxa de vacances. Mentre es gasten diners en desconnectar de la rutina i descobrir nous llocs del món, també es pot estalviar a casa. La lògica marca que si no hi ha ningú a la llar, serà molt difícil que hi hagi cap consum i, per tant, la factura de l'electricitat serà menor.

Això és cert, però hi ha un factor d'estalvi molt important i que no tothom compleix: cal desendollar tots els electrodomèstics que es pugui abans d'anar-se'n de vacances. Anem per passos. En primer lloc, el que es pot desconnectar del corrent sense cap mena de dubte són els aparells tecnològics com per exemple el rúter de l'internet, la televisió, els despertadors elèctrics o els dispositius intel·ligents. No es faran servir i tenir-los endollats generarà una despesa innecessària.

Anem a electrodomèstics d'ús diari. En ple estiu, és molt probable que deixis sempre el ventilador endollat per fer-lo servir quan vulguis. Com que te'n vas de vacances, ja no et caldrà mantenir-lo connectat. En tercer lloc, i aquí és més difícil de pensar-hi, també és molt important desconnectar la rentadora, l'assecadora, els rentavaixelles o el forn, i també la cafetera. Són electrodomèstics més grans i el fet de mantenir-los endollats també té el seu cost a la factura.

El tema de la nevera i el congelador és més complicat. Evidentment, si hi ha molts aliments dins, és impossible desendollar-la. En tot cas, la recomanació és anticipar-se i preveure el consum de manera que aquests electrodomèstics estiguin buits a l'hora de fer les maletes. Una altra alternativa és el mode "standby" que tenen molts aparells, però que segueix implicant una despesa energètica important.

Tallar el subministrament elèctric

Una altra opció interessant és tallar directament el subministrament elèctric d'alguns circuits des del quadre general de l'habitatge, deixant només activats els imprescindibles (com ara alarmes o temporitzadors de reg). Això evita el consum fantasma d'aparells amb rellotges o llums pilot.

També es recomana apagar el rúter per evitar tant la despesa com possibles intrusions a la xarxa wifi. I, per prevenir problemes més grans, l'OCU recorda tancar la clau de l'aigua i la clau del gas. Una fuita mentre la casa és buida pot acabar en avaria o fins i tot en sinistre.

Així pots evitar perdre diners quan viatges

Si no planifiques també els diners que et gastaràs al viatge, potser acabes les teves vacances amb el compte del banc a zero. Per això, cal tindre en compte alguns consells per organitzar l'economia del viatge i, més inclús, quan vas a un país que té una moneda diferent de l'euro que et pot confondre amb el canvi de divises o els preus de les coses. Els pots consultar aquí.