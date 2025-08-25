Castells medievals de Catalunya: els imprescindibles que has de visitar

Catalunya, una de les terres més riques en història i cultura medieval de tota Europa. Pel seu veïnat amb Castella i França, les aldees, pobles i ciutats de la Catalunya de l'edat mitjana varen tenir un gran impacte arquitectònic com a lloc estratègic per a l'edificació de castells.
10 castells medievals que has de visitar
El territori català és una terra rica amb nombrosos castells medievals que salpiquen i decoren el seu paisatge. Aquests castells són testimonis de segles de conflictes, poder i arquitectura impressionant que encara avui dia es poden visitar per fer-se una idea de com vivien, com dormien i com es relacionava la societat cortesana de l'època medieval catalana. Aquí et presentem una selecció de deu castells que pots visitar per descobrir la història de Catalunya:
Castell de Cardona
El Castell de Cardona és un dels castells més impressionants de Catalunya, conegut pel seu estil romànic i gòtic. Aquesta fortalesa, construïda al segle IX, ha estat un punt estratègic crucial durant segles.
- Com arribar al Castell de Cardona: es troba al mateix municipi de Cardona, a la província de Barcelona. Per arribar-hi, pots prendre la carretera C-55 si vens de Manresa o seguir la C-16 des de Barcelona.
- Coordenades: 41.9159° N, 1.6804° E
Castell de Montsoriu
El Castell de Montsoriu és considerat un dels millors exemples de l'arquitectura militar gòtica a Catalunya. Situat al cim d'una muntanya, ofereix vistes espectaculars de la comarca de la Selva.
- Com arribar al Castell de Montsoriu: es troba al Parc Natural del Montseny. Des de Barcelona, pots prendre l'AP-7 fins a Hostalric, i des d'allí seguir les indicacions cap al castell.
- Coordenades: 41.7626° N, 2.5390° E
Castell de Miravet
Aquest castell templer, situat a la riba del riu Ebre, combina història i bellesa natural. Va ser un dels últims bastions de la resistència templera a la península Ibèrica.
- Com arribar al Castell de Miravet: per arribar al castell, cal seguir la carretera C-12 fins a Móra d'Ebre, i des d'allí agafar la T-324 fins a Miravet.
- Coordenades: 41.0317° N, 0.5886° E
Castell de Peralada
El Castell de Peralada és conegut pel seu festival de música anual i pels seus jardins exquisits. L'edifici actual data del segle XIV i és un exemple impressionant d'arquitectura civil i militar.
- Com arribar al Castell de Peralada: es troba al poble de Peralada, a l'Alt Empordà. Des de Figueres, pots arribar-hi seguint la carretera N-260.
- Coordenades: 42.3050° N, 3.0117° E
Castell de Besalú
El Castell de Besalú, encara que en ruïnes, ofereix un fascinant recorregut pel passat medieval del poble. La seva història està íntimament lligada al famós pont romànic de Besalú.
- Com arribar al Castell de Besalú: es troba al centre històric de Besalú, a la comarca de la Garrotxa. Pots arribar-hi per la carretera N-260.
- Coordenades: 42.1981° N, 2.6993° E
Castell de Montgrí
El Castell de Montgrí és una fortalesa inacabada situada al cim del Montgrí, a Torroella de Montgrí. Construït al segle XIII, ofereix unes vistes espectaculars de l'Empordà.
- Com arribar al Castell de Montgrí: per arribar-hi, cal prendre l'AP-7 fins a Torroella de Montgrí i des d'allí seguir les indicacions per arribar al punt de partida de la ruta a peu fins al castell.
- Coordenades: 42.0459° N, 3.1553° E
Castell de Gardeny
Situat a la ciutat de Lleida, el Castell de Gardeny va ser una important comanda templera. Avui en dia, és un espai museïtzat que ofereix una visió sobre la vida dels templers.
- Com arribar al Castell de Gardeny: es pot arribar fàcilment al castell des del centre de Lleida seguint les indicacions cap al Turó de Gardeny.
- Coordenades: 41.6115° N, 0.6164° E
Castell de Tossa de Mar
El Castell de Tossa de Mar és un dels pocs exemples de poblats medievals fortificats que encara es conserven a la costa catalana. Les seves muralles i torres daten del segle XII.
- Com arribar al Castell de Tossa de Mar: es troba al centre de Tossa de Mar. Des de Girona, pots prendre la carretera GI-681.
- Coordenades: 41.7170° N, 2.9333° E
Castell de Requesens
Aquest castell, situat al cor del Parc Natural de l'Albera, és un lloc perfecte per als amants de la natura i la història. Va ser construït al segle XI i remodelat al segle XIX.
- Com arribar al Castell de Requesens: per arribar-hi, cal seguir l'AP-7 fins a la Jonquera, i des d'allí agafar la carretera GI-601 fins al municipi de Cantallops.
- Coordenades: 42.4100° N, 2.9219° E
Castell de Florejacs
El Castell de Florejacs, situat a la comarca de la Segarra, és un dels castells millor conservats de Catalunya. Ofereix visites guiades que exploren la vida al castell al llarg dels segles.
- Com arribar al Castell de Florejacs: per arribar-hi, pots prendre l'autovia A-2 fins a Cervera, i des d'allí seguir per la L-311 fins a Florejacs.
- Coordenades: 41.8078° N, 1.2834° E
La millor ruta per no perdre't cap d'ells
Si bé és cert que la visita d'un castell ens pot treure gairebé un dia sencer entre trajecte, arribada, guia, fotos i gaudir de les vistes i paisatges que ens brinda, nosaltres pensem que si ets un amant de la literatura catalana medieval com Tirant lo Blanc o el Canigó, o de la ficció americana com a Joc de Trons, una ruta pels castells més impressionants de Catalunya pot ser ideal pel teu estiu.
Aquí us deixem una ruta que es pot fer de nord a sud del territori o a la inversa, visitant les quatre províncies catalanes i acabant bé a la frontera francesa bé ben a prop del Delta de l'Ebre, un lloc on gaudir, sens dubte, del paisatge català en tota la seva esplendor.