Així serà el nou vol més llarg del món: més de 17.000 quilòmetres sense escales

El món de l'aviació no para de créixer i l'actual ruta més llarga del món pot tenir els mesos comptats. I és que la companyia aèria australiana Qantas ha confirmat que de cara a l'any 2027 prepara un vol comercial sense escales que serà el més llarg de la història. Concretament, cobrirà més de 17.000 quilòmetres en un viatge sense cap escala.
Concretament, es tracta d'un trajecte entre Sidney i Londres que rondarà les vint hores. La companyia utilitzarà avions Airbus A350-100, que són el model més gran que fabrica l'empresa amb una capacitat de 360 passatgers. Tot plegat, amb unes vistes màgiques, ja que els viatgers podran veure fins a dues postes de sol.
Encara no hi ha una data concreta perquè el primer dels vols s'enlairi, malgrat que s'ha marcat el 2027 com l'any clau. El viatge s'emmarca en un projecte de l'aerolínia australiana que vol connectar dues de les ciutats més importants del món, a més d'oferir una experiència única als viatgers amb les dues postes de sol. El pla posa en evidència que el món de l'aviació no fa més que créixer.
El vol més llarg del món fins a l'actualitat
A l'espera que aquesta nova ruta es posi en marxa, l'aerolínia Singapore Airlines és qui opera actualment el vol més llarg del món, un trajecte que connecta Newark (Nova Jersey) amb Singapur. Amb una duració de 18 hores i 45 minuts, aquest vol cobreix una distància de 15.343 quilòmetres. Per fer aquest viatge més excepcional, l’aerolínia només ofereix seients de Business i Premium Economy per als seus 161 passatgers, garantint així un nivell de confort superior per a una travessia tan extensa.
Tot i això, aquest no és l’únic vol maratonià de Singapore Airlines. La ruta entre Nova York i Singapur ocupa el segon lloc, amb un recorregut de 15.348 quilòmetres en 18 hores i 40 minuts. Tanca el podi el vol de San Francisco a Bangalore (Índia), operat per Air India, amb una duració de 17 hores i 55 minuts per cobrir 14.004 quilòmetres.
Consells per preparar-se vols tan llargs
Els vols de tan llarga durada poden ser una prova d’endurança física i mental, per això una bona preparació prèvia pot transformar l’experiència. En primer lloc, convé hidratar-se bé abans i durant el trajecte, evitant el consum d’alcohol i cafeïna, que poden deshidratar i dificultar el descans.
També és fonamental portar roba còmoda i capes lleugeres, així com mitjons de compressió per afavorir la circulació. Molts experts recomanen moure’s periòdicament per l’avió o fer exercicis suaus assegut per evitar la sensació de pesadesa i reduir el risc de trombosi.
Pel que fa al son, dur una màscara, uns taps per a les orelles i un coixí cervical pot ajudar a descansar millor. Per combatre el jet-lag, s’aconsella adaptar gradualment l’horari de son als dies previs i exposar-se a la llum natural en arribar a destí.
Finalment, un consell pràctic: preparar un petit kit personal amb articles d’higiene bàsica (raspall de dents, crema hidratant, bàlsam labial...) i planificar activitats lleugeres com lectures, pel·lícules o música ajuda a fer més amè el trajecte. Amb una bona estratègia, fins i tot els vols més llargs poden resultar sorprenentment suportables.