Akseli Meskanen, capità d'avió: «Jo i el meu copilot mai podem menjar el mateix durant un vol»

El fet de volar amaga secrets que anem coneixent amb comptagotes. La seguretat és prioritària als avions i és per aquest motiu que tot el personal ha de seguir una sèrie de protocols estrictes. I uns dels principals protagonistes de les directrius de seguretat són el pilot i el copilot, amb obligacions que arriben fins a fets tan quotidians com el de menjar.

És cert que en aquells vols de curta durada, és poc habitual que els pilots mengin. Però, en els de llarga durada, per motius obvis, necessiten ingerir aliments. I en aquest sentit, existeix una norma no escrita. Qui l'ha explicat és el capità d'avió Akseli Meskanen, que en una entrevista al mitjà finlandès MTV Uutiset ha explicat una tradició poc coneguda sobre l'alimentació i el fet de portar una aeronau.

La norma de no menjar el mateix a l'avió

El secret és que el pilot i el copilot mai poden menjar el mateix. Es tracta d'una pràctica instaurada a moltes aerolínies del món i el motiu és la seguretat. Meskanen, que té 19 anys d'experiència en vols comercials per tot Europa i destins intercontinentals, ha explicat que la voluntat és prevenir possibles intoxicacions alimentàries.

La idea és molt clara. Si un dels dos s'intoxica durant un vol, l'altre ha d'estar en plenes condicions per poder agafar el comandament. D'aquesta manera, només hi haurà una probabilitat molt minúscula que justament dos àpats amb aliments completament diferents acabi provocant una doble intoxicació.

Un precedent i una exigència que s'estén a la tripulació

El més gros de tot és que, si la mesura es duu a terme, és per algun motiu. I és que hi ha algun precedent. L'agost del 1982, en un vol entre Lisboa i Boston, vuit dels deu membres de la tripulació van patir una intoxicació alimentària després de menjar les mateixes postres. El pilot es trobava entre els afectats, però, per fortuna, el copilot no en va menjar. Gràcies a això, l'avió va poder aterrar sense problemes.

De fet, és una norma que no només afecta els pilots. I és que el personal de cabina també té certes limitacions sobre què poden menjar a l'aire. Paloma Brabender, personal de cabina, explicava en una entrevista a la Cadena Ser que cada sis hores estan obligats a picar alguna cosa. I, com passa amb els conductors de l'aeronau, almenys la meitat de la tripulació ha de tenir un menjar diferent de la resta per evitar el risc d'intoxicació.

Solució: portar-se els àpats de casa

Un dels fets curiosos que explica Meskanen és la seva solució a la restricció del menjar. Per evitar ensurts, el capità d'avió sol emportar-se les amanides de casa a l'avió. No ho fa només per seguretat, sinó també per aportar varietat als seus menús i consumir aliments lleugers que no li provoquin un mal vol.

El pilot finès explica que aquest hàbit l'ajuda a mantenir la flexibilitat tant física com mental en llargues jornades de vol. Meskanen també ha detallat altres precaucions que pren durant un vol, com la de no beure cafè en moments de turbulències. I és que qualsevol caiguda de líquid sobre els comandaments pot provocar la fallida dels sistemes electrònics i comprometre la seguretat del vol.