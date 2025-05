Compte amb portar aquesta peça de roba a l’avió: és còmoda però altament inflamable

La comoditat és fonamental per viatjar en qualsevol tipus de transport i més quan el trajecte s'allarga durant hores, com acostuma a ser als avions. Portar peces de roba com els xandalls són recomanables per sentir-se més còmode, però, hi ha una peça triada per molts viatgers, que podria posar-te en perill.

Així ho assegura l'especialista en seguretat aèria Christine Negroni, en una entrevista al HuffPost. L'expert assegura que les malles, una peça molt usada per la població, estan fabricades amb fibres sintètiques que provenen del petroli i que són altament inflamables.

L'especialista adverteix que "si es produeix un incendi durant un aterratge d'emergència, la calor pot fer que aquests teixits es fonguin sobre la pell o causin cremades greus". Però el foc no és l'únic que podria causar problemes en cas d'incendi, perquè aquesta peça pot originar danys a la salut vascular en perjudicar la mobilitat de les cames.

Les malles, després de pressionar la pell durant força temps, poden perjudicar la respiració i la circulació sanguínia, corrent el risc de patir fins i tot una trombosi. Una bona alternativa són els xandalls, que també són còmodes però no tenen unes fibres que pressionin tant les cames com les malles.