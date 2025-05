Aquesta és la capital europea on pots dormir per 20 euros i menjar per 5

Si busques una escapada a Europa que no et buidi la butxaca, però et deixi bocabadat, apunta aquest nom: Skopie. La capital de Macedònia del Nord s’ha convertit en tendència a les xarxes gràcies a la seva combinació única de preus baixos i arquitectura surrealista. “Pots dormir per menys de 20 euros i menjar per 5”, afirma el tiktoker amb més de 100.000 seguidors, Cristian Delgado, que ha definit la ciutat com “tan rara que no saps si t’encanta o et desconcerta… o totes dues coses alhora”.

I és lògic. A Skopie conviuen ponts monumentals que semblen trets d’una pel·lícula, estàtues gegants (com la polèmica figura eqüestre d’Alexandre el Gran de 22 metres), edificis neoclàssics al costat de blocs soviètics i un dels basars otomans més grans dels Balcans. Tot i això, amb l’atractiu afegit de ser una de les ciutats més assequibles del continent per al viatger mitjà.

Una ciutat reconstruïda sobre ruïnes

Skopie no sempre va ser així. La seva cara actual es va forjar després del devastador terratrèmol de 1963, que va arrasar el centre històric. Primer es va reconstruir amb l’austeritat funcional del socialisme i, dècades després, amb el controvertit projecte “Skopie 2014”, el govern va voler convertir la capital en un símbol nacional, omplint-la de noves places, columnes i figures històriques a gran escala. El resultat és una barreja que descol·loca: d’un costat, monuments que recorden l’antiguitat clàssica; de l’altre, barris que conserven l’empremta de la Iugoslàvia comunista.

Però més enllà del seu aspecte desconcertant, la ciutat conserva tresors històrics com el vell barri otomà de Čaršija, ple de mesquites, hammams, i mercats que respiren la història balcànica. Aquí, entre carrerons empedrats, és fàcil trobar restaurants on degustar el menjar per menys de 5 euros.

Ponts, fortaleses i oasi natural

El pont de pedra sobre el riu Vardar, herència del període otomà, connecta la part monumental moderna amb el nucli antic, mentre que la fortalesa de Kale ofereix vistes panoràmiques de tota la ciutat, des de les cúpules de les mesquites fins als blocs d’habitatges socials.

A més, a només 15 quilòmetres, el canó de Matka és l’escapada perfecta per qui vulgui combinar cultura i natura. Amb les seves aigües verdes, coves amagades i monestirs medievals excavats a la roca, l’indret ofereix excursions en caiac, rutes de senderisme i vistes espectaculars.

Una ciutat barata… i diferent

Amb hostals i hotels que no arriben als 20 euros per nit i una oferta gastronòmica local apta per totes les butxaques, Skopie comença a despertar l’interès com una alternativa a les ciutats europees més saturades i cares. No és una bellesa clàssica com Praga o Viena, però és precisament aquesta barreja caòtica i la seva autenticitat el que enganxa cada cop més visitants.

Sigui per curiositat, per estalvi o per buscar racons encara poc explorats pel turisme massiu, Skopie es reivindica com la capital més barata i, probablement, més inesperada d’Europa.