Els dies més cars i els més barats per viatjar a Nadal

S'apropa Nadal i per a algunes persones és moment de vacances i descans. La desconnexió de la feina o dels estudis en aquesta època de l'any és fonamental per tornar amb l'energia renovada i les piles carregades l'any següent. Per aquest motiu, molta gent decideix que és bon moment per viatjar amb la família, la parella o els amics, però es troben amb preus desorbitats, destins impossibles i escapades arruïnades.
El motiu? L'increment de la demanda. En aquestes dates els preus dels vols es dispara a causa de la demanda que hi ha per part del públic per viatjar en aquesta època de l'any, açò pot ser un autèntic repte per qui vol aprofitar Nadal per visitar altres països o desconnectar de la rutina de la resta de l'any. Però existeix una manera no sacrificar les teves vacances de Nadal i no gastar tots els teus estalvis: comprant o reservant els vols sabent quins són els millors dies per fer-ho.
Els dies més cars per volar
Amb l'objectiu de facilitar la planificació als viatgers que busquen estalviar, el portal Kayak ha analitzat les tendències de preus per a descobrir quan convé reservar i quan no, tenint en compte criteris econòmics com quin dia resulta més barat i més car volar, tant dins de l'Estat com fora.
Les dates que convé evitar per volar si no volem pagar de més durant Nadal són el 20 de desembre, per als vols internacionals, i el 28 de desembre per als estatals. Aquestes dates són les més pròximes als festius de Nadal i Cap d'Any en què la gent aprofita per viatjar més i que no els pilli el festiu volant.
I els més barats?
Segons el portal de viatges, reservar els bitllets en les últimes setmanes de l'any pot ser clau per a aconseguir bones tarifes. En concret, la setmana del 29 de desembre sol ser més barata quant a vols internacionals, mentre que la del 24 de novembre també resulta una bona opció per celebrar Nadal lluny de casa, però sense sortir de l'Estat. En concret, els millors dies per volar dins l'Estat són el 22 i el 24 de desembre que, en comparació a la resta de preus del mes, són els millors dies (i els més barats) per agafar un vol, també a l'estranger.
Si el que estaves pensant és passar Cap d'Any en altre país, no has de comprar vols ni abans ni després del 31, sinó el mateix 31 de desembre, ja que és quan els preus baixen notablement. Com aquest és un dia tan assenyalat per a molta gent i que es passa esperant que arribi la mitjanit per celebrar el canvi d'any, hi ha poca demanda de vols, ja que és un festiu per passar rodejat de la gent estimada.