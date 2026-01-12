Aquesta és la part de la casa on es produeixen el 4% de les fractures per osteoporosi, segons un doctor

L'osteoporosi és una malaltia silenciosa que debilita els ossos i que afecta més dones que homes i que augmenta el risc de patir fractures. A més, la probabilitat de tenir aquesta malaltia també és més elevada a partir dels 50 anys. Concretament, segons dades del projecte OsteoSER de la Societat Espanyola de Reumatologia, a Espanya un 10,7 % de les persones majors de 50 anys la pateixen. Per tot això, el doctor Josep Vergés ha explicat al Tot es mou del 3Cat que les dones i les persones grans són les que més compte han de parar.
Vergés alerta que, tot i patir més risc de tenir osteoporosi, sovint el diagnòstic de les dones arriba més tard del que hauria: "La dona és la gran discriminada de la salut articular". El doctor lamenta que entre el 70% i el 80% de les dones s'adonen que tenen la malaltia un cop ja han caigut i tenen una fractura. "Tu no saps que tens osteoporosi, te'n vas un dia esquiar o ets al bany de casa, patines i crac: tens una fractura de maluc", exposa.
L'expert explica que aquesta malaltia provoca una mitjana de 300.000 fractures a l'any i, en aquest sentit, assegura que hi ha espais on és més probable que caiguem que en altres, sobretot quan es tracta de la casa. On es produeixen més fractures osteoporòtiques és al bany, amb un 4%. De fet, el doctor apunta que 12.000 de les fractures que ell ha tractat han passat en aquest lloc de la casa. Per això, Vergés recomana que les persones grans tinguin un bany amb plat de dutxa, ja que "està demostrat que és molt més segur".
Així mateix, el doctor exposa que un programa fet per arquitectes i metges ha identificat que les cases tenen 300 punts problemàtics, és a dir, parts on es donen més caigudes que en altres. Es tracta d'OAFI Space: "Des que la gent gran s'aixeca fins que va a dormir, hi ha 300 punts problemàtics", assenyala.
Malgrat els riscos de patir osteoporosi, una alimentació equilibrada i l'activitat física poden jugar un paper clau en la prevenció i el tractament d’aquesta afecció. Sobretot, Vergés assegura que "és molt important fer activitat". Concretament, per fer front a l'osteoporosi recomana caminar movent-te fort, fer salts i exercicis de força, com ara aixecar pesos. "Hem d'arribar a grans, però bé. El que no podem és arribar en cadira de rodes", assenyala.
Hormonació durant la menopausa
Finalment, sobre l'hormonació en l'època de la menopausa, Vergés opina que aquesta teràpia substitutiva podria ser una bona opció per reduir el risc de patir osteoporosi entre les dones. El doctor ha afegit que aquest és un tema d'estudi que l'interessa personalment i que seria prometedor veure què passaria si les dones prenguessin hormones uns anys abans de tenir la menopausa, fent-ne un seguiment i control durant i posteriorment. "Probablement reduiria molt l'osteoporosi i l'artrosi", conclou.