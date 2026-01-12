El motiu desconegut pel qual és perillós deixar els dispositius electrònics encesos durant la nit

Televisió, ordinadors, mòbils o rúters. Les cases d'avui en dia estan plenes de dispositius electrònics indispensables per la vida actual. A banda del seu ús continuat, hi ha un dubte que plana entre la gent: cal apagar-los totalment quan no s'utilitzen? Doncs la resposta és afirmativa, i hi ha arguments mèdics que la justifiquen.
El millor exemple és la nit. Un lapse de set o vuit hores en què no es fan servir els dispositius electrònics i, per tant, és adient apagar-los. Però, per exemple, si destinem una tarda a jugar a jocs de taula també seria una bona idea apagar els dispositius, perquè encara que sigui poc temps, poden ser perjudicials per a la salut.
I per què? Doncs pels anomenats retardants de flama. Unes substàncies químiques que tenen els dispositius electrònics per reduir la possibilitat d'incendi, l'emissió de fums i de gasos tòxics en cas de sobreescalfament. Però tot i estar dissenyats per evitar incendis, amb la calor i amb l'ús continuat dels dispositius, les substàncies químiques dels retardants poden alliberar-se i acumular-se la pols domèstica convertint-se en tòxiques.
Els retardants s'evaporen quan els dispositius estan encesos, però deixen de fer-ho quan estan apagats. Per aquesta raó és important apagar-los quan no s'utilitzen. A banda, fregar en lloc d'escombrar i ventilar diàriament la casa són dos consells útils per lidiar amb les substàncies tòxiques dels dispositius.
On cal col·locar la nevera?
Els retardants en flama no tenen tanta presència als electrodomèstics, però en alguns com les neveres cal saber que en funció d'on es col·loquin poden variar el seu consum. En termes d'eficiència energètica, hi ha diverses ubicacions que cal evitar. La primera és al costat del forn o el microones. També és un error situar-la a prop de radiadors o termos elèctrics, habituals a moltes cuines antigues.
Un altre punt delicat és l'exposició al sol directe. Col·locar la nevera al costat d'una finestra molt assolellada pot escalfar el lateral de l'aparell durant hores, incrementant el consum. Igual de problemàtic és arraconar-la enganxada a la paret o en buits massa estrets, on no es pugui ventilar correctament. En aquests casos, la pols s'acumula amb més rapidesa i la calor queda atrapada, reduint l'eficiència del motor.
Així doncs, el millor lloc de la cuina per col·locar-hi la nevera són les zones més allunyades de les finestres assolellades i dels electrodomèstics que generen calor. En cuines petites, de vegades només cal moure la nevera a un espai amb més ombra o reordenar lleugerament el mobiliari per millorar-ne el rendiment.