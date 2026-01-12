No facis això amb el teu raspall de dents si has estat refredat: el que has d'evitar segons una odontòloga

Durant les vacances de Nadal poca gent ha aconseguit sortir sense un refredat. Les baixes temperatures, els períodes de vacances que baixen les defenses i els contagis són el normal durant aquesta etapa de l'any. Una vegada ja has passat el calvari dels mocs, la febra, la tos i el malestar general hi ha una sèrie de trucs i gestos que has de tenir en compte per no tornar a caure malalt de seguida.
Sobretot en aquest moment en què el nostre cos encara està dèbil, és important tenir en compte que hi ha certs comportaments que s'han d'evitar, sobretot els que tenen a veure amb la higiene i, en concret, a la bucal, ja que és per on més fàcil i ràpid poden entrar els bacteris o virus. L’odontòloga Janira Sánchez ho expressa al seu vídeo d'Instagram, en què destaca el que no s'ha de fer després d'un refredat o una grip amb el raspall de dents.
Canviar el raspall: la clau per no contagiar-se
Segons explica Sánchez al vídeo, continuar utilitzant el mateix raspall de dents després d'haver passat un refredat o una grip pot afavorir una nova exposició als mateixos microorganismes i allargar el procés de recuperació. El motiu és que, durant el raspallat, els filaments acumulen bacteris, fongs i virus procedents de la boca i de les vies respiratòries.
Diversos professionals coincideixen que és millor canviar el raspall de dents després d'un constipat, ja que els estudis de microbiologia oral han demostrat que aquests patògens poden mantenir-se vius durant un temps, especialment quan el raspall es guarda en espais humits com el bany. Tot i que el risc de reinfecció no és alt, els especialistes recomanen extremar les precaucions.
A més de canviar el raspall després d’una malaltia, hi ha altres gestos que també s'han de tenir en compte per evitar posar-se malalt o agafar altres infeccions. Els experts en odontologia avisen que és important no compartir mai el raspall de dents, desinfectar-lo ocasionalment amb col·lutoris antisèptics i assegurar-se que s’asseca completament després de cada ús.
Per últim, i tot i que aquesta és una pràctica que poca gent té en compte, convé guardar el raspall de dents en un espai separat i evitar recipients comuns on els capçals puguin tocar-se. Petits hàbits com aquests poden marcar la diferència a l’hora de prevenir contagis i cuidar la salut bucodental durant els mesos d’hivern.