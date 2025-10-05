Cinc consells per viatjar amb gossos sense patir

Els gossos són el millor amic de l'ésser humà i molts cops van allà on el seu amo vagi, sigui per anar-se'n de vacances, de cap de setmana o, fins i tot, per anar a la feina. Una tendència que va en augment és el nombre d'oficines que permet treballar amb la companyia de gossos.
Tot i que sigui útil poder dur el gos a la feina perquè no es quedi sol a casa durant hores, la manera amb la qual es vol gaudir del gos és mentre es té temps lliure. Per això hi ha uns consells que cal tenir en compte a l'hora de viatjar amb el gos, sigui al cotxe, al tren o a l'avió.
Abans de tot, cal tenir en vigor tota la documentació de l'amic pelut i assegurar-nos que està en condicions saludables per poder moure's per l'Estat o països veïns. Pel que fa a la documentació, és necessari que tingui el microxip, una cartilla sanitària i vacuna antiràbica valida com a mínim 21 dies abans del viatge. A més, si es viatja a l'estranger es recomana consultar els requisits que sol·licita el país de destí, ja que poden obligar a presentar informes zoosanitaris, proves de serologia i passaport.
Malgrat tenir-ho tot en vigor i assegurar-nos que no queda cap dubte pel que fa als permisos -en el cas d'anar a l'estranger-, mai està de més visitar el veterinari perquè li faci una revisió mèdica i apliqui els recursos necessaris per allunyar a paràsits com les paparres o mosquits.
Viatges en cotxe, tren o avió?
Quan es viatja amb cotxe es recomana utilitzar un sistema de subjecció homologat. Existeixen arnesos, gàbies de transport o barreres divisòries per viatjar amb el gos de manera còmoda i evitar sancions, ja que portar-lo a braços o sense lligar pot comportar multes i, fins i tot, retirada de punts del carnet.
Un altre mitjà de transport molt habitual en el qual es porten gossos són els trens. Aquest mitjà de transport s'utilitza amb assiduïtat, ja sigui de quotidiana, puntual per anar a passar el dia o per anar de viatge. Per això cal conèixer bé la normativa de la companyia ferroviària, ja que depèn de la mida o raça del gos pot haver-hi un requisit o altes. Per exemple, els gossos més menudets han d'anar en gàbia en la majoria de trens.
Pel que fa als avions, de la mateixa manera que amb els trens, cal consultar la normativa de l'empresa, ja que cada companyia té la seva pròpia regulació. El que sí que tenen en comú és el sobrecost de viatjar amb gos, que pot oscil·lar entre els 30 i 100 euros.
Així mateix, en tots tres mitjans de transport es recomana fer una passejada abans de pujar el gos i fer-lo estar durant una llarga estona, assegut o com a mínim, amb limitacions de moviments. Per altra banda, també cal encarregar-se d'hidratar-lo i donar-li menjar lleuger durant les hores prèvies.