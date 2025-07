No només la posidònia: aquest és l'altre perill dels gossos als boscos

Amb l'arribada de l'estiu, els boscos de Catalunya es veuen plens d'una planta que pot passar desapercebuda a simple vista, però que suposa un gran perill per als nostres gossos: les espigues. A mesura que avança la temporada, aquestes espècies vegetals esdevenen més comunes i, tot i que encara n'hi ha de verdes, ja n'hi ha moltes que estan seques. I és que, tot i que la posidònia és molt coneguda com una amenaça per als animals, les espigues són un dels perills més freqüents i també un dels més ignorats.

El perill de les espigues en els gossos

Les espigues, conegudes per la seva forma punxeguda, poden entrar al cos dels gossos per qualsevol part: la pell, la boca, els ulls, les ungles o fins i tot pel nas. Un cop estan dins, el problema és que les espigues tenen una forma que les fa gairebé impossibles d'extreure: són punxegudes cap a fora i, per tant, s'enganxen i s'adhereixen fermament a les parts del cos de l'animal. Aquesta característica fa que sigui molt difícil treure-les sense intervenció mèdica.

El pitjor de tot és que moltes vegades, per treure aquestes espigues, cal sedar l'animal per intervenir-hi de manera segura. És una situació que pot ser força perillosa per als nostres animals de companyia, ja que les espigues poden causar infeccions greus si no es retiren a temps.

Què podem fer per protegir-los?

El més important és estar alerta i prevenir. Quan sortim al bosc o a qualsevol zona on puguin estar presents les espigues, és essencial controlar on va el nostre gos i evitar que pugui córrer o passejar per zones plenes d'aquestes plantes. Si sospitem que el nostre gos ha entrat en contacte amb alguna espiga, cal revisar-lo amb deteniment i, si detectem alguna espiga incrustada, portar-lo immediatament a uns veterinaris.

Aquesta alerta no només és rellevant per als gossos de raça o de mida gran, sinó també per a qualsevol animal de companyia, ja que els riscos són iguals per a tots ells. Mantenir-los protegits durant els mesos d'estiu és fonamental per evitar complicacions i garantir que els nostres amics peluts gaudeixin d'una temporada sense problemes.

Una amenaça silenciosa

Les espigues poden semblar una amenaça menor, però són una de les causes més freqüents de problemes per als gossos durant els mesos d'estiu, i el seu perill no s'ha de subestimar. Amb vigilància i precaució, podem evitar que els nostres animals de companyia pateixin els danys que aquestes petites plantes poden provocar.