​Els tres errors que cometem a l'hora de cuinar les llenties

Les llenties són un dels aliments més recurrents a la cuina catalana. Diversos informes demostren els grans beneficis que aporten a la salut disminuint el risc de patir obesitat, hipertensió, diabetis o ictus. A més, les llenties són un aliment que conté molta fibra i minerals com el ferro, el fòsfor, el calci o el magnesi.
Els experts també conclouen que menjar llenties ajuda a controlar els nivells de sucre i de colesterol. Per tot això, es recomana menjar llenties quatre vegades a la setmana. Tot i això, els beneficis de les llenties sovint es poden veure perjudicats per la manera com les cuinem. Hi ha tres errors que solem cometre i que fan que aquest producte perdi algunes de les seves qualitats nutricionals.
Els errors que cometem amb les llenties
Les llenties són combinades molts cops amb altres aliments, sigui per elaborar plats frescos ideals a l'estiu com són les amanides o estofats per recuperar energies i protegir-se del fred de l'hivern. Però cal anar amb compte, perquè hi ha tres errors que tenen a veure precisament amb el fet d'introduir diferents aliments a les llenties.
Afegir carn processada
A l'hora de fer un plat de llenties estofades, tendim a afegir-hi algun tros de carn processada com salsitxes o xoriç. Informes de l'Organització Mundial de la Salut apunten que la carn processada pot ser cancerígena. Es recomana, doncs, reduir el consum de salsitxes, hamburgueses i alguns embotits processats.
Més verdures
En comptes de posar-hi carn processada, el que podem fer és posar-hi verdura. Els beneficis nutricionals de les llenties es veuran multiplicats si van acompanyades d'ingredients vegetals com la pastanaga, la ceba o el pebrot. Aquests aliments reforçaran els nutrients de les llenties i són molt més saludables que la carn processada.
La presència de cereals
Les llenties són la millor font de proteïna vegetal que existeix amb un 24% de proteïna, per davant, fins i tot, d'algunes carns. Tot i això, els hi falta metionina, uns aminoàcids essencials. Per solucionar aquest dèficit, podem acompanyar les llenties amb arròs.