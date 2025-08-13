Els consells d'un metge de 72 anys per allargar la vida: «Escoltar els rossinyols i córrer»

Amb el pas del temps el cos s'envelleix, però no hi ha cap motiu perquè l'ànima i l'actitud ho faci. El metge Bonaventura Clotet té 72 anys i segueix al peu del canó per investigar i millorar la salut de la ciutadania. En una entrevista a La Vanguardia ha explicat una mica del seu dia a dia i ha donat consells per a totes aquelles persones que volen mantenir-se en forma i il·lusionades.
Davant les diverses situacions que ha hagut d'enfrontar el doctor Clotet ell destaca la fortalesa que tenen moltes persones que pateixen i com és d'important la presència constant i l'atenció als detalls per viure bé: "Perquè amb la ciència, sense ànima, no n'hi ha prou".
"Cal cuidar-se des de jove"
El metge, distingit amb una Creu de Sant Jordi per la seva lluita incansable contra la sida, explica la importància d'una bona educació des de la infantesa per gaudir de la vida. Quan se li posa sobre la taula si podria donar algun consell per a les persones que s'acosten als 60 anys, el metge fa referència al fet que no es tracta de voler-ho solucionar tot quan la gent es fa gran: "La prevenció, el diagnòstic precoç i la medicina personalitzada no comencen als 60, sinó molt abans. No podem esperar a tenir símptomes, cal cuidar-se des de jove", afirma el doctor.
Què cal vigilar?
El doctor i investigador Clotet detalla què cal fer: "Vigilar la tensió arterial, els nivells de colesterol... però també moure'ns, dinar bé, mantenir la microbiota saludable", però va més enllà perquè no es tracta només d'exercici i cuidar la fisonomia i el físic. Clotet explica que "estimular la ment, conrear relacions, llegir i viure amb propòsit, no només allarga la vida... sinó que la fa més rica i amb més sentit".
"Veure el sol sortir i escoltar els ocells és viure"
Per aquestes raons, Bonventura Clotet fa anys que cada matí corre vora les sis del matí entre 6 i 8 quilòmetres pel Tibidabo. Li agrada veure el sol sortir: és la seva medicina. Mentre córrer també gaudeix dels cants dels rossinyols, "veig com desperta el dia i respir bosc... Els japonesos li diuen shinrin-yoku, els banys de bosc. Jo li dic viure". El doctor explica que aquesta és la seva dosis diària d'endorfines i que en mig del Tibidabo és on ordena la ment i comença el dia amb energia i sentit.
Per ell, l'objectiu és llevar-se amb il·lusió: "De vegades és una cosa gran; d'altres, simplement olorar el bosc, escoltar els ocells, sentir que ets viu...", confessa. Per Clotet trobar sentit en les coses més simples fa que llevar-se cada dia tingui sentit i valgui la pena. "Gràcies als meus fills -que són actors- he après a mirar el món des d'altres perspectives, més creatives. Ells, i ara els meus nets, em recorden que el temps compartit és el més valuós que tenim", reflexiona l'investigador de 72 anys.