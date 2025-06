A l'exterior o a l'interior? L'espai on han de dormir els gossos a l'estiu

La calor de les nits d'estiu, que poden ser tropicals, tòrrides o roents, no només afecta les persones, també als gossos. I sovint sorgeix la incògnita de si és millor fer-los descansar a l'exterior, o si, per contra, és millor fer-ho a l'interior.

L'etòloga i ensinistradora canina Jungla Luque explica que els gossos "han de dormir dins de casa, en un espai segur i acompanyat". Això afavoreix el descans, redueix l'estrès i enforteix el vincle amb la família. Cal entendre, segons l'experta, que els gossos tenen una capacitat limitada, i més aviat baixa, de refrigerar el seu propi cos. Per tant, són un animal especialment vulnerable a les temperatures altes.

El lloc ideal perquè dormin els gossos a l'estiu ha de ser un espai amb ventilació i circulació d'aire, on no toqui el sol, i amb aigua a l'abast. L'etòloga explica que tan vàlid és dormir en un llit com a terra, si està més fred. L'espai on dormin també ha d'estar allunyat de tota classe d'objectes perillosos, i és preferible que estigui a prop del llit dels amos, per afavorir el benestar emocional de l'animal.

Segons Luque, un dels punts negatius de dormir a l'exterior és que els gossos es mantenen constantment en "alerta" i no poden descansar profundament. A banda, poden bordar durant la nit, i a la llarga desenvolupar males conductes o ansietat. Tot i això, reconeix que si hi ha gossos que estan acostumats a dormir a l'exterior i tenen un espai amb ombra, aigua i corrent d'aire, ho poden fer. Malgrat que dormir a l'interior sempre serà una millor opció.