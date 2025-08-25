Quatre aliments bàsics s'apugen de preu prop d'un 20% en un any

El preu de quatre aliments bàsics es dispara en un sol any. Això és el que es desprèn de les últimes dades de l'Índex de Preus de Consum (IPC) que publica l'Institut Nacional d'Estadística (INE). El cafè, les fruites fresques o refrigerades, els ous i la xocolata són els productes alimentaris que més han crescut de preu entre gener i juliol d'aquest any.
En concret, el cafè s'ha encarit un 15,9% durant els set primers mesos de l'any, mentre que els ous han pujat de preu un 15,7%, les fruites són un 14,3% més cares i el preu de la xocolata acumula un increment del 12%. Del juliol del 2024 al juliol del 2025, és la xocolata el que més ha pujat de preu a l'Estat, amb una pujada interanual del 21,6%. Els segueixen els altres olis comestibles (+20,4%), el cafè (+19,8%) i els ous (+18,3%).
Altres aliments també van registrar al juliol pujades interanuals de preu superiors als dos dígits. És el cas de la carn de boví (+15,1%), la carn d'oví i de cabrum (+11,7%) i el cacau i xocolata en pols, que al juliol era un 11,3% més car que un any abans.
La crisi del cacau
La crisi del cacau, motivada pel descens de la producció mundial a causa de factors climàtics i l'aparició de plagues, ha portat aquesta matèria primera a assolir preus desorbitats. Els experts ja l'han considerat la pitjor crisi d'aquest producte en quatre dècades.
L'Organització Internacional del Cacau (ICCO, per les sigles en anglès) assenyala que durant la primera meitat del juliol es va registrar una notable tendència a la baixa en els preus del cacau gràcies als informes sobre la millora de la collita i a les expectatives d'una reducció de la demanda. Tot i això, a la segona meitat del mes, els preus van començar a pujar, impulsats pel clima inestable a la Costa d'Ivori, un dels principals productors.
"A mesura que s'acosta la temporada principal de collita, el clima continua sent el factor més crític que cal vigilar. Les condicions climàtiques poden canviar ràpidament i qualsevol esdeveniment advers podria tenir implicacions significatives per al subministrament i els preus", apunta l'organització.
Els problemes amb el cafè
Al preu del cafè també l'afecta les condicions climàtiques adverses, com ara sequeres i gelades als principals països productors, cosa que ha reduït les collites. Alhora, els conflictes geopolítics han dificultat el transport i la distribució del cafè, encarint-ne encara més el preu, i la demanda ha augmentat, sobretot en mercats emergents com la Xina.
Tres aliments bàsics s'abaixen de preu
A la part dels descensos, l'oli d'oliva és el que més s'ha abaratit de preu des de començament d'any. Amb dades fins al juliol, l'"or líquid" acumula un descens del 34,2%. En taxa interanual (juliol de 2025 respecte a juliol de 2024) la caiguda de preu és més gran, del 44,3%.
Després de l'oli d'oliva se situa el sucre, el preu del qual s'ha reduït als supermercats espanyols un 6,6% fins al juliol i un 19,7% en taxa interanual. Tanca el podi el iogurt, que ha baixat de preu un 2,5% els set primers mesos de l'any i un 2,6% en comparació del juliol del 2024.