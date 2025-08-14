Prens el sol cada dia? Això és el que provoca

Prendre el sol cada dia pot semblar una pràctica saludable, sobretot a l’estiu, quan la platja i la piscina són llocs molt freqüentats. Tot i això, una exposició directa i prolongada pot tenir conseqüències negatives per a la salut. La clau és trobar l’equilibri: gaudir dels beneficis del sol amb moderació limitant el temps d'exposició i amb la protecció adequada.
A l'estiu, amb deu minuts és suficient
Un dels aspectes positius més coneguts és la producció de vitamina D, essencial per al bon funcionament del nostre organisme. Un estudi de la Universitat Politècnica de València assenyala que, a l’hivern, poden ser necessaris uns 150 minuts d’exposició setmanal per cobrir les necessitats, mentre que entre abril i juny n’hi ha prou amb exposar un 20% de la superfície corporal durant uns 10 minuts.
Els casos de melanoma augmenten
Tanmateix, els riscos d’una exposició excessiva i sense protecció són coneguts: envelliment prematur de la pell, aparició de taques i arrugues, cataractes i, especialment, el càncer de pell. La Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica ha advertit que els casos de melanoma estan augmentant de manera preocupant, amb un creixement anual estimat del 2,5% en dones i de l’1,6% en homes.
Els beneficis del sol
Malgrat aquestes dades, la comunitat científica reconeix que, en dosis moderades i amb protecció solar, la radiació ultraviolada pot aportar beneficis importants. Entre ells, la reducció de la pressió arterial, la millora de l’estat d’ànim, l’ajuda en el tractament d’algunes malalties i, sobretot, la síntesi de vitamina D a la pell. Aquesta vitamina és clau per a funcions biològiques essencials, com la regulació del sistema musculoesquelètic, el sistema immunitari i el sistema cardiovascular.
La manca de vitamina D pot derivar en problemes greus com alteracions òssies, malalties cardíaques, trastorns metabòlics o debilitament del sistema defensiu. Des de l’Associació Espanyola Contra el Càncer es remarca que l’ús de fotoprotector no interfereix de manera significativa en la producció de vitamina D, fet que reforça la importància de protegir la pell davant del risc creixent de melanoma.
Diverses investigacions han establert una relació entre uns nivells òptims de vitamina D i la reducció del risc de patir malalties comunes. Per exemple, s’ha observat que en infants amb un bon estat vitamínic disminueix la probabilitat de desenvolupar diabetis tipus 1 en el futur. En adults amb hipertensió, l’exposició controlada a radiació similar a la llum solar d’estiu pot reduir tant la pressió arterial sistòlica com la diastòlica. A més, la deficiència de vitamina D en nens pot causar raquitisme, mentre que en adults pot contribuir a l’aparició d’osteoporosi i osteomalàcia.
En definitiva, prendre el sol amb moderació i protecció pot aportar beneficis clars, però l’excés comporta riscos que no s’han ed tenir ne compte. Al cap i a la fi, el secret, com en gairebé tot, és trobar l'equilibri, entre poc i massa.