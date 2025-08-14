«Asagohan»: l’hàbit matinal japonès que pot allargar i millorar la vida

Amb la globalització cada cop hi ha més costums que travessen fronteres i oceans. Cada cop hi ha més persones que miren cap a altres cultures per inspirar-se en hàbits saludables i rutines de benestar. Entre aquestes, el Japó ocupa un lloc destacat, ja que és un dels països amb més esperança de vida del món. Bona part d’aquest secret es troba en la seva manera de menjar, i una de les passes clau comença, precisament, amb el primer àpat del dia: el costum japonès s'anomena l’Asagohan.
Aquest esmorzar tradicional japonès no és només una combinació de nutrients, sinó un estil de vida basat en la varietat, la mesura i la consciència a l’hora de seure a taula. Lluny del cafè ràpid o una simple torrada, l’Asagohan es prepara amb dedicació des de primera hora del matí, fins i tot abans que surti el sol, perquè tota la família en pugui gaudir. Segons explica l’empresa especialitzada Japón desde Japón, és habitual que es comenci a elaborar cap a les cinc del matí.
Què porta?
Es basa a combinar diversos plats petits elaborats amb ingredients frescos i naturals, prioritzant sempre l’equilibri nutricional. L’arròs blanc al vapor és l’element principal, acompanyat de sopa de miso amb tofu i algues, peix a la brasa, la truita japonesa (tamagoyaki), verdures en vinagre (tsukemono), fulles d’alga nori i, sovint, natto, un producte de soja fermentada de gust intens i textura peculiar. Més que una moda gastronòmica, l’Asagohan és una expressió de la filosofia japonesa que vincula alimentació i benestar.
La cuina japonesa, en general, és molt més que receptes: és una manera de relacionar-se amb el planeta i el que ens envolta. La selecció dels ingredients, la presentació dels plats i la connexió amb la natura formen part d’un ritual que combina nutrició, estètica i consciència. Aquest enfocament ha captivat moltes cultures que busquen, no només sabor, sinó una nova manera d’entendre l’acte de menjar.
Arriba per quedar-se
No és una tendència passatgera: la gastronomia nipona ha traspassat fronteres gràcies a la seva identitat pròpia i als valors que ha preservat durant segles. Les tècniques heretades, l’aprofitament dels aliments locals i la visió del menjar com un moment de connexió personal i cultural li han atorgat un reconeixement global.
Segons Laura Puga, especialista en hàbits per a una vida longeva, l’Asagohan és un dels "trucs" que contribueixen a un extens i millor benestar. Assegura que el secret va més enllà de la genètica: és el resultat de la connexió constant amb la natura, l’alimentació conscient i una actitud pausada davant la vida. És el que es coneix com a slow food: plats elaborats amb productes locals, receptes tradicionals i begudes com el te verd, que formen part d’una rutina diària pensada per cuidar el cos i la ment.