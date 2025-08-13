Mudances internacionals de Barcelona a Suïssa: guia per un trasllat segur i sense estrès

Històricament, Suïssa ha estat un país molt atractiu pels catalans fins al punt de voler traslladar-s'hi. De fet, a Ginebra es va arribar a fer una exposició coneguda com a "Arrels: Les catalanes i Suïssa" (1950-2022). Avui dia, són nombrosos els ciutadans del nostre territori que volen seguir el seu exemple duent a terme una mudança de Barcelona a Suïssa que s’ha acabat convertint en una tendència creixent. Tu també vols fer-la? És important que triïs una empresa experta i confiable com Grupo Amygo i, addicionalment, apliquis els consells que donarem seguidament per tal que els trasllats internacionals d'aquesta mena siguin segurs i sense estrès.
Tràmits i preparació de la mudança
Afortunadament, Suïssa forma part de la Unió Europea, motiu pel qual els tràmits inicials són bastant senzills. El primer que has de fer és reunir la documentació personal que, per descomptat, ha d’estar en vigor. El DNI o passaport és el més important.
D’altra banda, tal com succeeix amb molts altres països, Suïssa obliga a obtenir un permís per a estances de més de tres mesos. Si no tens previst tornar a la Ciutat Comtal, el que requereixes és el permís de residència que es pot obtenir a qualsevol oficina cantonal de migració.
Més enllà de les persones, en un trasllat és habitual que també s’importin diversos elements. Pel que fa al transport internacional, les duanes de Suïssa són bastant restrictives, així que convé dipositar la confiança en una empresa especialitzada com Grupo Amygo que sàpiga amb exactitud quins efectes personals es poden introduir al país.
Transport i logística internacional
Ara que hem esmentat els elements que, en qualsevol cas, han d’estar destinats a ús personal i no pas comercial, ha arribat el moment d’aprofundir en els aspectes relacionats amb la logística i el transport internacional segur.
Primerament, tingues en compte que hi ha diverses opcions de transport. La que més acostumen a triar els barcelonins és la carretera, el qual no sorprèn si tenim en compte que, per exemple, entre la Ciutat Comtal i Ginebra hi ha menys de 800 kilòmetres de distància.
Aquí no acaba la llista d’opcions, ja que les empreses especialitzades en transport i logística internacional també ofereixen alternatives que convé analitzar per tal de triar la millor per tu: la via marítima i l'aèria.
Sigui quina sigui l’opció per la qual et decantis, és fonamental que empaquetis bé cada efecte personal, fins i tot aquells que no són gaire delicats. Durant un desplaçament de centenars de kilòmetres, es poden produir adversitats que derivin en impactes a les caixes, tot i que no és gens habitual en cas de contractar una empresa amb molta experiència com la que hem esmentat abans.
El cartó utilitzat ha de ser de bona qualitat, és a dir, resistent. Les empreses especialitzades proporcionen caixes que destaquen pel seu reforç, a les quals pots afegir diverses proteccions addicionals com el plàstic de bombolles, que evitarà que els elements fràgils es trenquin durant la mudança.
Checklist per una mudança sense estrès
Mudar-se a algun lloc del nostre territori ocasiona un nivell d’estrès bastant elevat. Així doncs, fer un trasllat internacional a un país com Suïssa genera encara més desgast no només físic, sinó també mental. Evitar-ho està a les teves mans: assegura’t de dur a terme tots els passos que descriurem a continuació. Només d’aquesta manera podràs completar una mudança internacional Barcelona a Suïssa sense cap mena d’estrès.
En primer lloc, assegura’t de no incloure aquells efectes personals que són prescindibles. Un error que cometen molts barcelonins consisteix a fer les mudances Barcelona-Suïssa amb elements que no necessitaran al país de destí, fet que encareix el procés i complica tasques com les d'embalatge i duanes.
Una vegada tinguis clar quins objectes es traslladaran amb tu, arribarà el moment de dur a terme el pas més important de tots: contractar una empresa especialitzada en mudances internacionals des de Barcelona. Si ho fas tot sense ajuda, l’estrès no trigarà a apoderar-se de tu, amb tots els aspectes negatius que això comportarà.
Per tal de fer una bona tria, compara pressupostos i queda’t amb el d’aquells professionals que et traslladin una major sensació de confiança. Molts barcelonins es decanten per Grupo Amygo pel fet que sempre elaboren un pressupost de mudança transparent i personalitzat. A més, aporten molta tranquil·litat en saber que, des de fa més de trenta anys, fan mudances internacionals entre Barcelona i Suïssa.
Després de triar l’empresa, reuneix la documentació personal i assegura’t que no està caducada. A continuació, etiqueta els efectes personals per tal que et resulti més senzill trobar els objectes imprescindibles quan arribin a Suïssa.
Abans de començar el procés final, el dia que vagi a tenir lloc la mudança és fonamental que facis una revisió final del domicili d’origen per assegurar-te que no et deixes res important. Amb aquest checklist, totes les mudances a Suïssa des de Barcelona es produeixen sense adversitats, proporcionant un resultat molt satisfactori als emigrants catalans que trien aquest país tan acollidor que els ofereix una excel·lent qualitat de vida.