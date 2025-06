Portaries la teva mascota a la feina? La tendència que va a l'alça

Afavorir un entorn de treball més relaxat, una millor convivència entre equips i facilitar la conciliació personal són alguns dels avantatges que aporta permetre portar mascotes a la feina. Amb motiu del Dia Mundial de Portar el Gos a la Feina, empreses i treballadors reivindiquen una pràctica que, segons afirmen, contribueix positivament tant en l'àmbit emocional com a l’hora de crear vincles dins dels equips.

A l'agència Ogilvy Barcelona, aquesta pràctica ja forma part del dia a dia, allà és habitual veure gossos passejant o estirats entre taules i ordinadors. La Nara acompanya regularment la seva cuidadora, Stefanie Kobsar, que reconeix: “quan l’he de deixar sola moltes hores, em genera angoixa. En canvi, a l’oficina està entretinguda i rep molta atenció”.

Paula Moreno, també d’Ogilvy, porta la seva gossa Koda a l’oficina i destaca l’efecte positiu que té sobre l’ambient general. “Fa que tothom estigui més animat. I per mi és una gran tranquil·litat saber que no es queda sola a casa i pot interactuar amb altres animals”, explica. A més, assegura que la presència de la Koda fa que el dia li passi molt més ràpid.

El projecte es va posar en marxa el 2017 després d’una enquesta interna, gràcies a l’empenta d’un client vinculat al món de les mascotes. Segons Mariela Kratochvil, responsable de recursos humans, l’experiència ha estat molt positiva: “tenim unes normes bàsiques per garantir la convivència, però mai no hem tingut problemes”.

El 61% vol poder portar la seva mascota a la feina

D’acord amb l’informe A Better World for Pets, elaborat per Mars Petcare i Royal Canin, gairebé la meitat dels enquestats afirmen que tenir el gos a prop els ajuda a reduir l’estrès, i un 40% posa en relleu el fet de no haver de deixar-lo sol a casa. Concretament, entre les persones consultades, el 61% optaria per portar-lo a la feina si tingués l’oportunitat.

Tot i els avantatges, els especialistes recorden que no tots els entorns són adequats per a la presència de mascotes. Soraya Beuk, veterinària i experta en comportament animal, subratlla la importància de tenir en compte aspectes com el caràcter del gos, la seva sociabilitat i les condicions físiques de l’espai.

Per això, des de les empreses que ja han implementat aquestes polítiques, s’insisteix que no només no perjudiquen la productivitat, sinó que sovint la milloren. “Si estic més tranquil·la, rendeixo més. I això té un impacte positiu per a tothom”, conclou la propietària de la Nara.