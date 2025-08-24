Circulació interrompuda entre Parets del Vallès i Granollers per una incidència a l'R3

La circulació de trens està interrompuda entre Parets del Vallès i Granollers Canovelles per una nova incidència a la línia R3 aquest diumenge, després que aquest dissabte el servei també patís afectacions. Renfe ha informat que cancel·la l'expedició de trens amb origen l'Hospitalet de Llobregat. Per continuar trajecte en direcció Barcelona, els usuaris poden fer servir l'estació Granollers Centre de la línia R2 Nord.\r\n\r\nL’operadora establirà transport alternatiu per carretera entre Parets del Vallès i les Franqueses del Vallès per enllaçar amb el tren amb destinació Ripoll i amb un bus llançadora entre les Franqueses del Vallès i Granollers Centre, per enllaçar amb l'R2 Nord.\r\n\r\nAquest dissabte la línia va restar amb la circulació interrompuda amb un tall inicial entre les estacions de Montcada Bifurcació i la Garriga, que es va ampliar fins a afectar el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Les Franqueses del Vallès.\r\n