Casa Calicó, el port dels bons pescadors

Al cor del barri vell de Barcelona, quan als carrers encara s’hi respirava l’olor salada del port, naixia un petit local que ha sobreviscut guerres, canvis d’època i models comercials que transformen la ciutat dia rere dia: Casa Calicó. Fundada l’any 1850 per José Borrull Gibert com a punt de venda de fils, xarxes i cordes fabricades artesanalment, la botiga va passar a mans de la família Calicó el 1932, quan l’avi de l’actual propietari, en Daniel Calicó (Barcelona, 1981), la va comprar. Des d’aleshores, aquest establiment no només ha estat testimoni d’un segle i mig d’història barcelonina, sinó que també ha esdevingut un símbol de la pesca esportiva a Catalunya mantenint viva una herència que combina tradició, nostàlgia i passió pel mar, la mateixa que ens mostra el seu actual propietari al llarg d’aquesta conversa.
Amb el pas dels anys, Casa Calicó ha sabut evolucionar sense perdre la seva essència. El que va començar com un punt de venda de fils i xarxes per a pescadors professionals, s’ha transformat en un establiment de referència amb una oferta innovadora, orientada cada cop més a la pesca esportiva i a un públic exigent que busca productes sofisticats i de gran qualitat. Una adaptació que ha estat fruit de la voluntat per seguir oferint els millors productes, de la mà d’una família que manté el llegat i un coneixement profund sobre tot allò que envolta el món de la pesca.
Del Born al Poblenou
Pel responsable del negoci, la clau de la longevitat de l’establiment és clara: “Un respecte pel llegat rebut i la voluntat innegociable de mantenir-lo viu”, exposa, i assegura com “l’ànima de Casa Calicó són els seus clients”, que sempre recorren al seu establiment per trobar tot allò que desitgen. Alguns han heretat l’afició i la fidelitat dels seus avis o dels pares, creant una relació que traspassa qualsevol compra. I és que en aquesta botiga que ara trobem al barri del Poblenou de Barcelona, cada compra es converteix en una conversa, un record compartit o un consell entre amics, un fet que genera un vincle molt estret amb tots els clients que acull la botiga d’en Daniel.
De Casa Calicó en va néixer la famosa marca Kali de productes de pesca
La història de la botiga, però, es remunta en una altra ubicació, concretament al barri del Born, on va néixer la reconeguda marca Kali, que agrupa canyes i tota mena d’accessoris de pesca. Va ser el 2018, ara fa 7 anys, que la botiga es va traslladar a l’actual ubicació, fet que pels seus responsables, segueix sent tot un repte pel canvi que va suposar i que encara ara, expliquen, estan digerint. De totes maneres, els comerciants mantenen la mateixa il·lusió i l’oferta de productes, distingint-se de la resta -cada vegada menor, per cert-, amb productes i materials que, tal com diuen literalment, “allò que no trobes enlloc, ho trobes a Casa Calicó”, una fama que s’han guanyat amb el temps i que tal com expliquen, intenten complir amb la mesura del possible.
Un catàleg de nostàlgia i de futur
A Casa Calicó els prestatges respiren mar i passió per la pesca esportiva. “Tenim de tot pel que fa a la pesca esportiva”, exclama en Daniel. “El nostre lema és: entra una persona i surt un pescador”. La diversitat és tan àmplia que no hi ha un producte estrella: canyes, fils, accessoris i carrets es venen tots per igual. Ara bé, hi ha un detall que els distingeix de la resta: els carrets antics, peces gairebé de col·leccionista que evoquen a un temps on la pesca era més artesana i menys tecnificada que l’actual.
Un fet que distingeix Casa Calicó és que disposen de carrets antics a la venda
Preguntat pel perfil de la clientela, en Daniel la defineix com a apassionada. Tot i les prohibicions que han anat limitant la pesca en entorns urbans, molts barcelonins mantenen viva l’afició com una forma de resistència, “gairebé com un acte de rebel·lia”, confessa. Entre els clients hi ha dos perfils clars: els pescadors tradicionals que es mantenen fidels a les tècniques de sempre, i aquells que volen estar sempre a l’última i busquen els darrers avanços que ofereix el sector. Uns perfils que conviuen en harmonia convertint el negoci en un espai on l’experiència i el coneixement es posen en comú de la mà de tots els aficionats.
Barcelona, ciutat de pescadors?
Per a la sorpresa de molts, Barcelona segueix tenint alguns pescadors que de matinada els sona el despertador ben d’hora per anar a exercir aquesta activitat davant la costa central catalana. Concretament, en aquests moments el Port de Barcelona compta amb 38 embarcacions censades, a les quals presten servei 324 treballadors que es classifiquen en 59 patrons, 37 mecànics, 2 pràctics de pesca, 2 rederos i 224 mariners, segons dades extretes de la Confraria de Pescadors de Barcelona.
I pel que fa als aficionats, segueix sent habitual veure als espigons pescadors al capvespre o a primera hora del matí, quan el sol surt en la línia de l’horitzó que separa el mar del cel. Durant la temporada alta de bany, l’activitat de la pesca pot tenir lloc en totes les platges de dilluns a diumenge entre les 9 del vespre i les 10 del matí, i a la zona de pesca habilitada, a la platja de la Barceloneta, de les 7 del vespre a les 9 del vespre. La resta de l’any, l’activitat de la pesca es pot practicar a totes les platges de dilluns a diumenge sense limitació horària. Això sí, per desenvolupar l’activitat, és necessari estar en possessió de la llicència de pesca recreativa de superfície (no professional) vigent expedida per l’organisme responsable, tal com detalla l’Ajuntament de la capital catalana.
En aquest escenari, Casa Calicó no només és una botiga de pesca: exerceix també com una peça viva del teixit comercial de Barcelona. El vincle amb la ciutat i el barri es fa evident en la seva col·laboració amb la societat de pescadors de la Mar Bella, amb qui comparteixen aficions, coneixement i estima pel mar. “Barcelona es mereix tenir un teixit comercial tradicional per no ser una ciutat commodity”, reivindica en Daniel, convençut que els comerços com el seu són fonamentals per preservar la singularitat de la ciutat. D’històries dins les seves 4 parets tampoc en falten. N’ha viscut moltes, com la que recorda de l’avi que va portar el net a comprar la seva primera canya, tal com havia fet dècades enrere el seu avi amb ell. Un exemple que l’emociona i una tradició que es transmet de generació en generació i que converteix Casa Calicó en molt més que un simple establiment.
El museu que Barcelona mereix tenir
El futur de Casa Calicó no és exempt de reptes. En Daniel és conscient que els números sempre acaben determinant si s’apuja o no la persiana, però assegura que farà el que sigui per mantenir viu el negoci. El projecte de llançar un nou comerç en línia és avui dia una de les seves grans esperances, però el desig més íntim del propietari va més enllà de les compres i les vendes: li agradaria crear un museu que expliqués la història de la pesca esportiva i de Casa Calicó a través de peces i materials originals. “Tinc el local per fer-ho, però només em falta el temps i els diners”, conclou.
Daniel: “El que més alegria em dona és quan els clients venen a explicar-me què han pescat”
Entre els motius d’orgull que l’empenyen a seguir, en Daniel destaca sobretot la satisfacció compartida amb els clients: “El que em dona més alegria és quan venen a explicar-me què han pescat”. Paraules que confirmen que Casa Calicó és més que un comerç: un espai de trobada, d’intercanvi i de memòria viva. I dins d’aquesta memòria, hi ha objectes que custodien un valor sentimental incalculable, com el vell catàleg del seu avi dels anys trenta o un carret de la mateixa època amb el nom de la família gravat. Petits tresors que recorden que, més enllà de les dificultats, la història i l’essència d’aquest establiment continuen lligades al mar i a Barcelona.