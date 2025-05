Els 10 animals que provoquen més morts humanes: només hi ha dos grans carnívors

Quan es parla sobre els animals més mortífers per als humans arreu del planeta, els primers que destaquen són els grans carnívors, com els lleons, els tigres i els cocodrils. Si bé, hi ha molts factors que intervenen en el nombre de persones mortes, com el nombre d'interaccions, les zones del món on es troben els animals i altres. Per això, la BBC ha recollit en un reportatge els 10 animals que encapçalen el rànquing.

Contràriament al que es pot pensar, només hi ha dos grans carnívors a la llista i el primer és un insecte. Es tracta dels mosquits, que maten 725.000 humans cada any amb la propagació de malalties com la malària. El segon són els mateixos humans, amb uns 400.000 homicidis anuals, mentre que tanquen el podi les serps, amb 138.000 morts especialment en zones de l'Àsia i l'Àfrica.

A la resta del top 10, en ordre, el gos (59.000 morts anuals), la xinxa (10.000 morts), l'escorpí (3.300 morts), el cocodril (1.000 morts), l'elefant (600 morts), l'hipopòtam (500 morts) i el lleó (200 morts). El recull, per tant, mostra que la principal amenaça animal per als humans són els insectes, per davant dels rèptils i els grans mamífers.