La manera com les ungles indiquen l'esperança de vida d'una persona, segons Harvard

El cos mostra múltiples senyals genètics sobre la possibilitat d'assolir una llarga esperança de vida. Ara, el genetista de la Facultat de Medicina de la Universitat de Harvard David Sinclair n'ha subratllat un al pòdcast Lifespan. Concretament, té a veure amb les ungles i permet identificar la capacitat de l'organisme de regenerar les cèl·lules, la qual cosa té un impacte directe en l'envelliment.

Es tracta de la velocitat a la qual creixen les ungles. Com més ràpidament ho fan, millor és la capacitat de regeneració cel·lular i, per tant, més preparada està la persona per prevenir malalties i un envelliment ràpid. De fet, l'especialista ha explicat al Daily Mail que la velocitat amb la que creixen les ungles disminueix un 0,5% cada any a partir dels 30 anys, en un senyal que el cos comença a envellir.

"Com més ràpid creixen les nostres ungles, més protegits estem contra el deteriorament associat a l'envelliment", ha detallat Sinclair. En aquest sentit, ha posat l'accent en la diferència entre l'edat cronològica, marcada pel temps, i la biològica, determinada per les característiques de l'organisme.