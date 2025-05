Alerta per un satèl·lit soviètic descontrolat que pot impactar amb la Terra de manera imminent

Un satèl·lit enviat a l'espai el 1972 per la Unió Soviètica amb l'objectiu d'aterrar a Venus pot caure a la Terra entre els dies 7 i 13 de maig després de perdre el control. Així n'ha alertat la NASA, que ha explicat que la sonda Kosmos 482, de tres metres de diàmetre i una massa de 495 quilograms, s'ha convertit en brossa espacial i pot impactar a 242 quilòmetres per hora.

L'URSS va llençar la sonda en plena carrera aeroespacial, però la missió va fallar i part de l'artefacte ja va caure a la Terra poc després de l'inici. Des d'aleshores, havia quedat atrapada en l'òrbita terrestre, però la NASA preveu que es desplomi després de 53 anys donant voltes. En aquest sentit, els astrònoms consultats per diversos mitjans assenyalen que el risc és baix, però existeix.

I és que el problema és que l'aparell es va dissenyar per resistir l'entrada a l'atmosfera de Venus, molt més forta que la de la Terra, pel qual és molt improbable que es desintegri si cau a la Terra. A més, la NASA ha explicat que no es pot preveure encara la zona concreta on impactaria en cas de caure a la Terra.