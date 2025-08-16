Zelenski anirà a Washington per reunir-se amb Trump el dilluns

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, viatjarà el dilluns a Washington per reunir-se amb el president dels Estats Units, Donald Trump. La trobada servirà per "discutir tots els detalls sobre com ha d'acabar amb la guerra i les morts", segons ha explicat el president ucraïnès a X.
En un llarg missatge, assegura que Trump l'ha informat a través d'una trucada sobre la trobada amb Vladímir Putin. La trucada ha durat una hora i mitja, en la qual, en la darrera mitja hora, s'hi han sumat diversos líders europeus.
Zelenski no revela els termes de la conversació i "reafirma la seva disposició per treballar amb el màxim esforç per aconseguir la pau". Per aquesta raó, ha considerat que "la força dels EUA tingui un impacte en el desenvolupament de la situació". Amb això, Zelenski mostra el seu "sí" a una reunió trilateral amb Trump i Putin per tractar els punts més rellevants per posar fi a la guerra.
Tot i això, el president ucraïnès considera que "és important que els lideres europeus estiguin implicats en cada etapa per assegurar garanties fiables de seguretat". En aquest sentit, Zelenski ha expressat a través de l'escrit a X que ha percebut senyals positius per part dels EUA sobre la seguretat d'Ucraïna. "Seguirem coordinant les nostres posicions amb els socis", ha conclòs el "comunicat".
