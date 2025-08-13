Trump garanteix als líders europeus que no pactarà cessions territorials sense Zelenski

Les cessions territorials formen part del nucli de la negociació -per ara incipient- destinada a arribar a un acord de pau a Ucraïna. I, per tant, ha estat una de les qüestions que han centrat bona part de la reunió telemàtica que han mantingut aquesta tarda els líders europeus amb Donald Trump, a la qual també hi ha assistit -connectat des d'Alemanya, al costat del canceller Friedrich Merz- el president ucraïnès, Volodímir Zelenski. El líder nord-americà ha garantit, quan queden dos dies per la cimera amb Vladímir Putin a Alaska per discutir el futur del conflicte armat, que qualsevol cessió de territoris haurà de comptar amb la participació de Zelenski, que no està convidat aquest divendres.
L'encarregat d'explicar el posicionament de Trump exposat a la cita telemàtica ha estat Emmanuel Macron, president francès, que ha comparegut -com també Merz- després de la reunió. "És necessària una pau robusta i duradora", ha remarcat Macron, que també ha avançat que hi haurà una cita a tres bandes -Rússia, Ucraïna i els Estats Units- per tal de debatre sobre la qüestió territorial. Que Ucraïna hauria de fer cessions és un argument que Trump ja ha desplegat en públic a les portes de la cimera amb Putin, que fins ara no ha fet cas a les peticions reiterades d'alto el foc. De fet, les converses -fins ara- no han evitat que els atacs russos més durs s'hagin anat encadenant les últimes setmanes.
"Ara la pilota és a la teulada de Rússia", ha indicat Mark Rutte, secretari general de l'OTAN, que també ha participat en la trobada telemàtica. Fins a 26 països de la Unió Europea (UE), amb l'única excepció d'Hongria, s'han posat d'acord per demanar a Trump que qualsevol entesa respecti el dret internacional. "La guerra d'agressió de Rússia contra Ucraïna té implicacions més àmplies per a la seguretat europea i internacional. Compartim la convicció que una solució diplomàtica ha de protegir els interessos de seguretat vitals d'Ucraïna i d'Europa", remarcava el comunicat que van pactar dilluns la immensa majoria dels països de la UE, inquiets per la solució que treballen els Estats Units.
Trump avisa Putin
Fins on està disposat a arribar Zelenski a l'hora de negociar sobre territoris, en disputa des que Rússia va envair Crimea fa onze anys? "Ucraïna està disposada a negociar qüestions territorials. Tot i això, l'anomenada línia de contacte ha de ser el punt de partida i no es discuteix el reconeixement legal de les ocupacions russes. Ha de seguir vigent el principi que les fronteres no es poden modificar per la força", ha assenyalat Merz després de la trobada. Zelenski, per la seva banda, ha desitjat que la cimera d'Alaska acabi amb el compromís d'un alto el foc. La qüestió de les fronteres, en tot cas, és delicada, perquè acceptar una transacció territorial posa en joc el mapa de l'est d'Europa.
"Avui Europa, els EUA i l'OTAN han reforçat la base comuna per a Ucraïna. Continuarem en estreta coordinació. Ningú no vol la pau més que nosaltres, una pau justa i duradora", ha manifestat Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea. Els països més inquiets són els que tenen frontera amb Rússia, perquè després de la invasió d'Ucraïna pateixen per la seva integritat territorial. Després de l'inici de la guerra, la defensa s'ha convertit en una prioritat per a la UE, encara més des que Trump és a la Casa Blanca. El president nord-americà no va parar fins que va aconseguir el compromís del 5% de la despesa de defensa dels estats que integren l'OTAN, per exemple.
Trump, en una publicació a Truth Social, ha indicat que els líders europeus volen la pau, i que són "gent fantàstica". També ha aprofitat per avisar Putin que hi haurà "conseqüències molt greus" si no s'arriba a un acord de pau. En tot cas, ha donat per fet que la cimera de divendres serà productiva i que això comportarà més trobades. "Hi ha moltes possibilitats que tinguem una segona reunió, que serà més productiva que la primera. Perquè la primera és descobrir on som i què estem fent", ha apuntat el president nord-americà. Amb les cartes sobre la taula, ara tot està en mans dels presidents de les dues grans potències que sobrevolen el conflicte a Ucraïna.