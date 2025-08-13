Sánchez se suma a última hora a la reunió de líders europeus amb Zelenski

El president del govern espanyol espanyol, Pedro Sánchez, participarà finalment aquest dimecres en la trobada virtual entre líders europeus i el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, dos dies abans de la cimera entre Donald Trump i Vladímir Putin de divendres a Alaska, segons han confirmat fonts del govern espanyol.
Així, Sánchez serà a la cita de l'anomenada Coalició dels Voluntaris. Fonts del govern espanyol destaquen que l'executiu dona "la màxima prioritat a la unitat europea en moments tan crítics com l'actual". Així mateix, recorden que el posicionament dels líders europeus de cara a la reunió Trump-Putin és el del comunicat de dimarts, en què reclamaven un paper actiu d'Ucraïna en les converses i un alto el foc perquè hi hagi resultats "significatius".
En el comunicat, els líders europeus de 26 països -tots excepte Hongria, situada en l'òrbita de Putin- celebraven "els esforços" del president nord-americà per posar fi a la guerra a Ucraïna, però advertien que una pau "justa i duradora" ha de respectar el dret internacional, "incloent-hi els principis d'independència, sobirania, integritat territorial i que les fronteres no poden ser modificades per la força".
Trump va dir dilluns que un acord implicaria "intercanvis de territori", matisant que Rússia hauria de retornar "alguns" territoris ocupats. Els líders europeus van recordar en el seu comunicat que "el poble d'Ucraïna ha de tenir la llibertat de decidir el seu futur", i que les negociacions no es poden fer a esquena de Kíiv.
A més, van advertir del rol que hi ha de tenir, també, la Unió Europea. "La guerra d'agressió de Rússia contra Ucraïna té implicacions més àmplies per a la seguretat europea i internacional. Compartim la convicció que una solució diplomàtica ha de protegir els interessos de seguretat vitals d'Ucraïna i d'Europa", afirmaven els 26.
Avís de Zelenski
Aquest mateix dimecres, Zelenski ha advertit que "no hi ha cap indici que els russos es preparin per acabar la guerra". En un missatge difós a les xarxes, el president ucraïnès ha demanat als líders internacionals "pressionar Rússia per aconseguir una pau justa". Unes paraules dites hores abans de la seva trucada amb Trump i els líders de la Unió Europea i l'OTAN. Segons Zelenski, cal "aprofitar l'experiència d'Ucraïna" i "no permetre cap engany" de Putin.