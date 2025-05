Trump «es vesteix» de Papa a quatre dies del conclave

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha publicat aquest dissabte una imatge feta amb intel·ligència artificial (IA) que el mostra vestit de Papa assegut en el que sembla la cadira gestatòria amb la qual es porta el cap de l'Església catòlica en les processons. Trump ha compartit la fotografia a la seva xarxa social, True Social, i el perfil d'X de la Casa Blanca l'ha compartit, en un moviment que ha estat criticat per múltiples membres de la comunitat catòlica.

Tot plegat, a les portes del conclave per escollir el successor de Francesc, que comença el dimecres 7 de maig. De fet, el Vaticà ja ha instal·lat la xemeneia que anunciarà amb una fumata blanca o negra si els cardenals amb dret a vot ja han arribat a un acord sobre el nou Papa. Concretament, votaran 133 cardenals i n'hi ha dos que no hi podran participar per motius de salut, com és el cas d'Antonio Cañizares, de l'arquebisbat de València.

Igualment, respecte al conclave, la Santa Seu ha aclarit que hi haurà dues votacions al matí i dues a la tarda, amb un total de quatre. Així, les fumates arribaran al final del matí i de la tarda, llevat que l'elecció es produeixi abans del previst. En aquest cas, el procés s'avançaria.