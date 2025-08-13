Moren almenys 20 migrants en un naufragi davant de Lampedusa

Almenys 20 migrants han mort pel naufragi d'una embarcació davant de les costes de l'illa italiana de Lampedusa. Les primeres informacions també apunten a una vintena de desapareguts. L'embarcació ha bolcat, i els serveis de rescat han pogut salvar una seixantena de persones.
Els fets han tingut lloc uns 22 quilòmetres al sud-oest de Lampedusa. L'embarcació ha bolcat abans que poguessin arribar els serveis de rescat. Havia sortit del nord de Líbia fa uns dies amb un centenar de persones a bord.
A les 11:15, un helicòpter de la Guàrdia di Finanza l'ha vist amb problemes i ha donat l'avís d'alarma. Poc després, patrulleres italianes i una embarcació de Frontex han arribat a la zona, però l'han trobat bolcat i amb tots els ocupants al mar.
L'Agència de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) ha començat a oferir ajuda als supervivents i ha demanat als governs augmentar les vies legals per migrar. El portaveu de l'organització, Filippo Ungaro, ha expressat la seva "profunda angoixa" per aquest "enèsim naufragi".
Des de començament d'any, uns 675 migrants i refugiats han mort en aigües del Mediterrani central, segons dades de l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM), que no tenen en compte aquest últim naufragi.