Un estudi dut a terme a la província xinesa de Sichuan apunta a una possible connexió entre el consum habitual d’aliments picants i una menor presència de malalties cardiovasculars i cerebrovasculars. La recerca, publicada al Chinese Journal of Epidemiology, ha recopilat dades durant més de dues dècades sobre més de 50.000 residents del municipi de Pengzhou, una zona coneguda per la seva cuina abundant en espècies picants.
Els investigadors, provinents de l’Escola Mèdica de Chengdu i de diversos centres locals de prevenció de malalties, van començar les enquestes l’any 2004 i van estudiar elements com la freqüència amb què es consumeix el picant, el grau de picant preferit, les maneres habituals d’incorporar-lo als plats i l’edat a partir de la qual es va introduir de forma regular a la dieta.
Segons les conclusions, les persones que mengen picant sis o set dies a la setmana presenten un 11% menys de risc de patir afeccions cardiovasculars i cerebrovasculars en comparació amb aquells que gairebé no en prenen. L’anàlisi també indica un 14% menys de probabilitat de desenvolupar cardiopaties isquèmiques, un 12% inferior de patir malalties cerebrovasculars i fins a un 15% menys en el cas dels ictus isquèmics.
La clau: entre poc i massa
Pel que fa a la intensitat del picant, els resultats suggereixen que els qui prefereixen un nivell moderat gaudeixen de millor salut, amb una reducció del risc del 14%. Els amants del picant intens mostren una disminució del 9%, mentre que aquells que opten per sabors més suaus arriben a un 7% menys de probabilitat de desenvolupar aquestes malalties.
Tot i aquests resultats, els autors de l’estudi remarquen que encara no s’han determinat amb exactitud els mecanismes biològics que podrien explicar aquesta relació. Una de les limitacions és la manca d’informació detallada sobre la quantitat exacta ingerida, la freqüència diària o la tolerància individual al picant, factors que podrien influir en els efectes observats.
Malgrat aquestes incògnites, la investigació destaca que els possibles beneficis apareixen independentment de la manera de consumir els bitxos, ja siguin frescs, secs, en oli o en salsa. Això obre la porta a continuar explorant el paper del picant dins d’una dieta saludable i a considerar-lo com un ingredient que, més enllà de donar gust i caràcter als plats, podria contribuir a la prevenció de certes malalties greus.
Aliments que no fan cap bé al cor
Una alimentació equilibrada és clau per a la salut del nostre cor. Per conèixer quins ingredients i components són més perjudicials, l'escola de salut pública de Harvard va publicar el 2023 un estudi a la prestigiosa revista The Lancet que oferia alguns detalls que cal tenir molt en compte a l'hora de preparar una bona dieta.
Després d'analitzar els hàbits alimentaris de més de 200.000 persones durant diversos anys, la principal conclusió era que els aliments processats estaven estretament relacions amb un augment de les malalties del cor i dels accidents cerebrovasculars. El consum habitual de carns processades i begudes ensucrades augmenta la pressió arterial, eleva el colesterol "dolent" i promou l'aparició d'altres factors de risc per a la salut del cor.