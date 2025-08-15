Els motius pels quals pots tenir colesterol alt encara que et cuides, segons un cardiòleg

El cas del colesterol alt és una preocupació que, cada vegada, és més freqüent en la gent que, tot i cuidar-se, manté els nivells de colesterol elevats a les seves anàlisis de sang. Com explica el cardiòleg Aurelio Rojas en un vídeo publicat en el seu Instagram, el colesterol no funciona depenent només d'allò que menges o de l'exercici que facis, sinó que funciona al cos a través de processos complexos.
Rojas explica els tres motius pels quals, tot i que una persona es cuidi i no mengi greix, pot tenir el colesterol alt.
La producció del fetge
Encara que es creu que el colesterol depèn del que es menja, la veritat és que no és del tot això. "Si no menges greix, el teu cos reacciona augmentat la producció hepàtica de greix per a compensar", explica el cardiòleg.
Més del 70% del colesterol en sang el fabrica el nostre cos, no allò que mengem. Si no mengem grassa, el fetge pot compensar produint més, sobretot si hi ha inflamació o predisposició genètica.
Resistència a la insulina
L'excés de sucre també eleva el colesterol, segons explica Rojas. Una dieta basada en sucres, farines i ultraprocessats pot produir resistència a la insulina. Açò activa la lipogènesis hepàtica de Novo, un procés pel qual el fetge converteix l'excés de glucosa en àcids greixos que generen colesterol.
Herència genètica
A pesar que la tendència a heretar el colesterol alt per antecedents familiars pot veure's empitjorada amb una dieta habitual rica en greixos, no tota la culpa és del que mengem. Hi ha casos en els quals entren en joc factors més difícils de controlar, com són els genètics, el que Rojas anomena "hipercolesterolemia familiar".
Aquest procés fa que el nostre fetge no sigui capaç de retirar el colesterol de la sang i que augmenti el nivell de colesterol, tot i no menjar greix.