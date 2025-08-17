Amara Aladel, metgessa, explica la raó per la qual et mareges en aixecar-te: «No és normal»

Amara Aladel, metgessa especialista en medicina de família, adverteix que el mareig en posar-se dret sol indicar una baixada brusca de la pressió arterial. La sensació de mareig en llevar-se del llit o en canviar de posició és molt habitual, sobretot a l’estiu, però que sigui freqüent no vol dir que sigui normal. Per això, la doctora ha volgut aclarir aquest fenomen en un dels seus vídeos al seu perfil d'Instagram (@amaraaladel), on fa divulgació sanitària.
Aquest símptoma, conegut en medicina com a hipotensió ortostàtica, es produeix quan la tensió arterial baixa de manera sobtada en passar d’estar assegut o estirat a posar-se dret. "La hipotensió és quan la teva pressió baixa tant que el cervell diu: Em falta gasolina", explica Aladel.
Els valors normals de tensió se situen entorn de 120/80 mmHg, i hi ha motiu d’alarma quan les xifres cauen per sota de 90/60 mmHg. "Quan la pressió sistòlica, que és el primer nombre, baixa de vuitanta i s’acompanya de mareig, visió borrosa o fins i tot pèrdua de coneixement, cal preocupar-se", alerta la metgessa.
Els símptomes
Els símptomes poden variar: des de mareigs puntuals fins a episodis de lipotímia. La causa principal és que, en aixecar-se, la sang es concentra a les cames i el cos hauria de reaccionar fent bombar més fort el cor i contraient els vasos sanguinis. Si aquest mecanisme falla, el cervell es queda temporalment sense prou irrigació.
Entre les causes més habituals, Aladel destaca la deshidratació, l’ús excessiu de diürètics, certes malalties neurològiques i una ingesta massa baixa de sal. En molts casos, explica, no és que el cos s’adapti, sinó que la persona s’acostuma a conviure amb el malestar. "El cos no s’hi adapta, ets tu qui t’acostumes a viure amb mareig", puntualitza.
Com evitar els mareigs?
Pel que fa a la prevenció, la doctora recomana mesures senzilles que poden aplicar-se al dia a dia: "Beu entre dos i dos litres i mig d’aigua cada dia com a mínim, pots beure’n més. Afegeix sal als àpats, no tinguis por de la sal. Quan t’aixequis, fes-ho a poc a poc. Si et passa sovint, utilitza mitges de compressió i practica exercici de força diverses vegades per setmana, ja que s’ha demostrat que ajuda molt". Tot i això, insisteix que aquestes mesures no substitueixen la visita mèdica.
Finalment, Aladel recorda que no hi ha cap suplement que hagi demostrat eficàcia real: "No hi ha suplements màgics. L’únic que funciona és la sal. I un cafè pot donar-te un cop de mà, però només durant una estona". Aquest enfocament coincideix amb les recomanacions de societats científiques, com la Societat Espanyola de Medicina Interna, que subratllen la importància d’una bona hidratació i un consum moderat de sal per a les persones amb hipotensió.