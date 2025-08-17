Quin és el millor tipus de tomàquet per a l'amanida?

Triar un bon tomàquet per a l'amanida no és una tasca fàcil, sobretot si volem que conservi el sabor i es mantingui freda per a l'estiu. El truc per a una bona amanida és, sense dubte, el tipus de tomàquet que es fa servir.
El millor tipus de tomàquet per a fer amanides
Preparar una amanida tenint com a base una bona matèria primera marca la diferència. En el cas del tomàquet, el millor de tots sempre serà el de temporada. Malgrat ser una fruita que utilitzem durant tot l'any, hi ha èpoques en la qual el seu sabor és molt més potent.
La primavera i l'estiu són els millors moments per menjar tomàquet, ja que estaran sempre molt més frescs.
Com triar un bon tomàquet?
Si volem que l'ingredient més destacat de les nostres amanides sigui el tomàquet, mai hem de triar una fruita verda. Encara que moltes vegades sembli millor per la seva textura, un tomàquet vermell sempre tindrà molt més sabor, perquè ha tingut més temps per acabar el procés de maduració.
De la mateixa manera, es recomana que mai pelis el tomàquet. En la pell es concentren una gran quantitat d'antioxidants que ens perdríem en eliminar-la. Només has d'assegurar-te de rentar-los molt bé abans d'agregar-los a les teves preparacions.