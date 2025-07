La cuinera Ada Parellada sentencia com s’han de tallar els tomàquets de sucar

En un programa d'estiu de Cuines, l'Arnau París i l'Ada Parellada han coincidit i han fet brotar un debat històric sobre un dels productes estrella de la gastronomia catalana i mediterrània: els tomàquets.

Fent broma i amb bon rotllo, però sense cedir ni un mil·límetre en la batalla argumental: els dos cuiners debaten sobre com s'han de tallar els tomàquets. Tot i això, París en tallar el primer tomàquet ja s'ensuma la queixa de Parellada: "Ho sabia. Sabia que l'Ada em diria que l'he de tallar així", diu el cuiner mentre talla verticalment el tomàquet.

París reconeix que això obra un gran debat a Catalunya, i que fins i tot, això "ha dividit famílies" diuen entre riures. Però Ada Parellada insisteix: "Catalunya, heu de saber que el tomàquet si es talla d'aquesta manera -horitzontalment-, heu de saber que hi haurà un privilegiat que s'endurà bona part del tomàquet i l'altre, pobret, que haurà de batallar amb el peduncle".

"En canvi, si es parteix el peduncle de manera transversal, quedaran dues meitats equitatives. Que sucaran perfecte i ratllaran perfecte", explica la cuinera.

Davant de l'aparició d'aquest debat, Arnau París li pregunta si "aquesta teoria és teva o l'has creat per generar controvèrsia?". Per respondre-li la pregunta, Ada Parellada reconeix que potser sona pedant, però és una teoria "dels que en saben".

Els tomàquets són boníssims, però hi ha aliments que no conjuguen

Les llenties, les prunes, els pèsols o les pomes. Aquests noms formen part d'una llista d'aliments que no es recomana combinar amb el tomàquet. Què tenen en comú? Un alt contingut de ferro que, si es consumeix a la vegada, minimitza alguns dels beneficis d'aquesta verdura vermella.

Els tomàquets emmagatzemen licopè, un pigment vegetal liposoluble que aporta el color vermell de les fruites i les verdures que en tenen. Es tracta d'un micronutrient antioxidant amb propietats anticanceroses. Ara, un estudi de la Universitat d'Ohio, als Estats Units, ha revelat que el ferro té un efecte sobre el licopè, que fa que se'n redueixin els nivells d'absorció.

Per això, la coautora de l'estudi, Rachel Kopec, destaca que cal evitar barrejar els tomàquets amb aliments rics en ferro, com els mencionats anteriorment i d'altres com els fesols, les panses o la soja. Contràriament, la recerca també explica que el licopè s'acumula, principalment, a la pròstata, i que, consumir tomàquets podria ajudar a prevenir el desenvolupament de càncer de pròstata.