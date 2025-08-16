Així es prepara el Katsu Sando: l’entrepà japonès que triomfa arreu del món. Aquesta recepta és ideal tant per sorprendre amics i familiars com per resoldre un àpat fora de casa o a la feina.
La cuina asiàtica cada vegada té més presència a occident, i a Catalunya ja és habitual trobar restaurants japonesos, coreans o xinesos, especialment en la modalitat de bufets lliures. En aquest context, una de les elaboracions que més èxit té és el Katsu Sando, un entrepà tradicional del Japó que habitualment es consumeix en cafeteries i restaurants del país nipó, però que actualment ja ha traspassat fronteres.
La seva popularitat neix de la simplicitat de la seva preparació i en la intensitat dels sabors que ofereix. Es tracta d’una opció pràctica, gustosa i perfecta per sorprendre o per gaudir com a àpat ràpid fora de casa o per a un pica-pica d'aniversari o amb amics.
La recepta té com a base el llom de porc arrebossat amb pa ratllat. Un cop fregit fins a obtenir una textura cruixent i un color daurat, s’intercala entre dues llesques de pa de motlle. L’acompanyen col tallada molt fina en forma d’amanida, amb maionesa i mostassa, i tot plegat es corona amb la salsa tonkatsu, una salsa agredolça. El resultat és un mos sucós i equilibrat entre la carn, el pa i els condiments.
Temps de preparació
- Preparació dels ingredients: 15 minuts
- Repòs de la carn: 10 minuts
- Preparació i repòs de l’amanida: 5 minuts
- Fregit de la carn: 6 minuts
- Muntatge final: 4 minuts
- Temps total: 40 minuts
Ingredients
- 2 talls gruixuts de llom de porc
- Sal i pebre al gust
- 1 ou
- 1 cullerada i mitja de farina de blat
- Pa ratllat
- Oli de gira-sol (per fregir)
- 4 llesques de pa de motlle
- 100 g de col
- 1 cullerada de maionesa
- 1/4 de suc de llimona
- 1/2 culleradeta de mostassa
- 2 cullerades de quètxup
- 2 cullerades de salsa anglesa
- 1 cullerada de mel
Elaboració pas a pas
- Fer uns petits talls a la part de greix del llom per evitar que s’encongeixi en fregir-se.
- Aplanar la carn amb la part plana del ganivet perquè quedi més tendra i fina.
- Salpebrar i deixar reposar uns 10 minuts.
- Preparar l’amanida de col barrejant la col tallada molt fina amb maionesa, suc de llimona, mostassa i sal, i deixa-la reposar.
- Per a la salsa tonkatsu, barrejar el quètxup amb l'anomenada salsa anglesa i mel.
- Batre l’ou amb la farina en un bol i, en un plat a part, preparar el pa ratllat.
- Passar el llom primer per la barreja d’ou i farina i després pel pa ratllat, prement perquè s’adhereixi bé.
- Fregir en oli abundant a 180 °C durant uns 2 minuts per cada costat, fins que quedi cruixent i daurat.
- Deixar reposar la carn uns 5 minuts abans de muntar l’entrepà.
- Muntatge: posar una llesca de pa, repartir una capa fina d’amanida de col, afegir el llom arrebossat, cobrir amb la salsa tonkatsu i tancar amb una altra llesca.
- Si es vol, es pot retirar les vores del pa per donar-li un acabat més net.
Amb aquests passos es podrà gaudir d'un plat típic japonès, i d'un menjar que pot resoldre qualsevol àpat ràpid o per sorprendre els familiars i amics si es fa un pica-pica durant l'estiu.