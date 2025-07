Els aliments que mai has de menjar en un bufet lliure

No descobrim res nou si diem que els bufets lliures dels hotels són un dels clàssics de les vacances. Són aquells dies de desconnexió de l'alimentació habitual i això implica que moltes persones decideixin no mirar massa què mengen, però això no hauria de ser així. I és que segons han explicat diversos experts, hi ha alguns aliments que mai s'han d'agafar.

Els ous que no estan del tot cuinats són un dels perills en aquests bufets. Segons explicava el tecnòleg dels aliments Mario Sánchez a La Vanguardia, els ous remenats o els que es troben en salses com la maionesa o la salsa Cèsar no són unes opcions massa recomanables tant pel que fa a salut com per seguretat alimentària. L'alternativa viable podria ser la truita, en què els ous estan ja millor cuinats.

El sushi tampoc és recomanable en els bufets lliures. Tot i que hi ha una llei vigent contra paràsits com l'anisakis, pot ser que no es tinguin en compte els temps de consum en el moment de l'elaboració. De la mateixa manera, com que està previst per consumir-se durant unes hores, porta un arròs amb més sal i vinagre.

La revista grega sobre salut Our Live tampoc recomana el consum de pollastre fregit, ja que molts d'aquests bufets fan servir olis de poca qualitat i amb un alt contingut de grasses saturades a l'hora de fregir. En aquest cas, una alternativa segura i molt més saludable és el menjar a la planxa.

Per últim, el mateix mitjà grec explica que els purés de patata tampoc són una bona opció als bufets lliures. Això es deu al fet que tenen una base de concentrat industrial que està lluny d'una patata natural. Els experts expliquen que són menjars empaquetats, amb un alt contingut de sodi i sucre i sense els nutrients d'una patata.

Consells per triar bé al bufet: com menjar variat i segur sense renunciar al plaer

Tot i les alertes sobre certs aliments, això no vol dir que no es pugui gaudir d’un bufet lliure. De fet, amb uns quants criteris bàsics, és perfectament possible fer àpats complets, segurs i gustosos. Aquí van algunes recomanacions dels experts per escollir bé:

Observa la rotació dels aliments: Si veus que un plat es reposa sovint, és bon senyal. Vol dir que hi ha moviment i que l’aliment no porta massa estona exposat.

Si veus que un plat es reposa sovint, és bon senyal. Vol dir que hi ha moviment i que l’aliment no porta massa estona exposat. Prioritza els aliments cuinats al moment: Els punts de showcooking, on es fa la cuina a la vista, solen oferir més garanties de frescor i de manipulació segura.

Els punts de showcooking, on es fa la cuina a la vista, solen oferir més garanties de frescor i de manipulació segura. Escull fruita fresca i amanides simples: Sempre que puguis, aposta per preparacions poc processades. Les fruites senceres o tallades al moment i les amanides amb ingredients identificables són opcions lleugeres i saludables.

Sempre que puguis, aposta per preparacions poc processades. Les fruites senceres o tallades al moment i les amanides amb ingredients identificables són opcions lleugeres i saludables. Evita les salses de dubtosa procedència: Si no pots identificar què contenen o si han estat massa exposades, millor passar de llarg. Les vinagretes senzilles o un raig d’oli d’oliva verge extra són alternatives molt més segures.

Si no pots identificar què contenen o si han estat massa exposades, millor passar de llarg. Les vinagretes senzilles o un raig d’oli d’oliva verge extra són alternatives molt més segures. Revisa la temperatura dels plats calents: Si un aliment que hauria d’estar calent es troba tèbi o fred, pot haver estat massa estona fora del marge segur. Això augmenta el risc microbiològic.

Amb un mínim de sentit comú i informant-nos una mica, els bufets poden continuar sent una part agradable i pràctica de les vacances. Només cal combinar el gust pel menjar amb una mirada atenta a la qualitat i la seguretat dels plats. Així, assegurem no només una bona experiència gastronòmica, sinó també una digestió tranquil·la.