La policia recomana aquest amagatall per evitar que et robin a la platja

Baixar sol a la platja té el seu què. Sigui per llegir una estona a la tovallola, o dibuixar l'entorn, la sensació de ser el protagonista i de jugar a fer-se el misteriós és temptadora. Tot canvia quan tens ganes de posar els peus a l'aigua. Qui em vigilarà les coses mentre em remullo?



La por que robin les coses mentre fas una cabussada és una de les més comunes. Passa sol però també en grup. I com més massificada la platja, més difícil és de vigilar. En aquest sentit, hi ha qui opta per no banyar-se sol, d'altres que només duen la tovallola i encara i, fins i tot, els més porucs s'enduen les coses a l'aigua en una bossa impermeable.

El truc perquè no et robin les claus a la platja

La Guàrdia Civil ha compartit un mètode, a través de Twitter, perquè no calgui fer-la tan grossa. Això sí, val per als objectes més petits i de valor. És un truc senzill però efectiu. Consisteix a deixar les claus, mòbil o diners dins del pot de crema de sol, els raspalls dels cabells, el necesser amb les coses. Com? Buidant-los per dins per tal que puguem amagar-los. Des de fora no es veurà que són un estoig.

També hi ha una alternativa més sofisticada. Amb una bossa de plàstic de tancament ZIP i una tovallola en fem prou. Hi deses les coses de valor dins, enterres el paquet a la sora (lleugerament) i hi poses la tovallola per tapar-ho. Pots marcar la ubicació amb una sabata, per no perdre la referència.

Solucions discretes per gaudir de la platja amb més calma

A banda dels consells compartits per la Guàrdia Civil, hi ha qui ha anat més enllà i ha trobat maneres senzilles —però sorprenentment efectives— de no haver de patir cada cop que es vol fer un bany. Una de les més comunes és amagar els objectes de valor dins d’envasos buits que no cridin l’atenció. Per exemple, una capsa de tovalloletes o un pot de xampú antic poden passar completament desapercebuts si es deixen al costat de la resta de les coses.

També existeixen petites caixes metàl·liques amb codi de seguretat que es poden fixar a una cadira plegable o a una pota del para-sol. Són una solució cada cop més popular entre famílies i grups d’amics que passen moltes hores a la sorra i volen estalviar-se ensurts.

Una altra opció, potser menys coneguda, és fer servir banyadors amb butxaques ocultes o samarretes que inclouen compartiments tancats amb cremallera. No serveixen per submergir-s’hi del tot, però sí que poden protegir alguna clau o bitllet mentre t’endinses suaument a l’aigua o passeges per la vora.

En qualsevol cas, més enllà dels invents i les estratègies, el millor consell és no portar més del que realment necessites. A la platja, com en tantes altres coses, sovint menys és més. I si tens la sort de coincidir amb algú amb qui puguis fer torns per banyar-vos, encara millor. A vegades, la confiança entre desconeguts pot ser el millor antídot contra els petits neguits d’estiu.