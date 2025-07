Escollir un lloc on anar de vacances no és una tasca senzilla. S'han de valorar els gustos, les distàncies i també els preus que es volen pagar. Malgrat això, hi ha un país a l'Europa de l'Est que sembla tenir tots els avantatges per passar-hi uns dies tranquils amb un pressupost reduït. Es tracta d'Albània, un dels països més barats d'Europa i un dels llocs on es poden trobar grans platges paradisíaques, aigua cristal·lina i relativament poc turisme.

Està situat a dues hores i mitja en avió des de l'aeroport de Barcelona, que des de fa un any ofereix vols directes a la capital albanesa, Tirana, a un preu reduït. L'allotjament a Albània és dels més econòmics del continent i si es lloga a un particular, pot arribar a costar tan sols 10 euros la nit.

La gastronomia és un dels grans puntals del país i és coneguda per la gran varietat de sabors que presenta. El plat albanès més conegut és el burek, una empanada feta de pasta de full plena de formatge, espinacs, carn o tomàquet. També s'hi poden tastar altres delícies com la rakia, la beguda nacional d'Albània, i que s'elabora a partir de prunes, préssec, pera, albercoc, poma, figa o codonyat.

Els preus de l'alimentació són aptes per a totes les butxaques, un menú del dia pot costar tan sols cinc euros i beure una cervesa, per exemple, només surt a un euro. En aquest sentit, segons dades d'Eurostar, els restaurants albanesos són un 40% més barats que els que podem trobar en altres països europeus com França o Itàlia.

Llocs imprescindibles d'Albània

Entre les poblacions més recomanables per veure hi destaquen la capital, Tirana o la ciutat de Berat, situada a la vora del riu Osum i coneguda com a "ciutat de les mil finestres". D'altra banda, també hi ha indrets per als amants dels paisatges i la fotografia, com The Blue Eye, un forat a la terra de més de 50 metres de profunditat del qual brollen 18.000 litres d'aigua per segon.

El Parc Nacional de Butrinto és una gran destinació pels aficionats a fer excursions. Butrino té molta biodiversitat, una gran riquesa natural i va ser reconegut per la Unesco com a patrimoni de la humanitat des de 1992.

Què cal tenir per visitar Albània?

Per entrar a Albània cal tenir un visat, una carta d'invitació o prova d'allotjament i és possible, també, que hagis de demostrar amb un certificat que tens prou recursos financers per mantenir-te durant la teva estada.