Itàlia aprova la construcció del pont més llarg del món

Itàlia ha donat llum verda de manera definitiva al projecte per construir un pont que unirà l’illa de Sicília amb la resta de la península. Aquesta macroinfraestructura, que feia dècades que s’anunciava i es posposava, esdevindrà el pont penjant més llarg del món, amb una longitud de 3,66 quilòmetres.
El cost estimat del pont supera els 13.000 milions d’euros i el seu principal impulsor polític és l’actual ministre d’Infraestructures, Matteo Salvini, que n’ha fet una de les seves grans apostes. Segons Salvini, aquest pont a l'Estret de Messina suposarà un gran pas endavant per al desenvolupament econòmic i la cohesió territorial.
El projecte preveu sis carrils per a vehicles -tres per sentit-, així com una doble via ferroviària. L’estructura es mantindrà gràcies a dues torres de 399 metres d’altura i dos cables formats per desenes de milers de fils d’acer. L’obra ha estat dissenyada per resistir vents de fins a 270 km/h i possibles terratrèmols, prenent com a referència ponts situats en zones sísmiques com el del Japó o el de Turquia.
Aprovat pel govern, rebutjat pels acadèmics
La iniciativa va reaparèixer amb força el 2023, sota el govern de Giorgia Meloni. Salvini va proposar classificar-la com a infraestructura de defensa, al·legant la presència d’una base de l’OTAN a Sicília. Aquesta idea podria facilitar el finançament, però ha estat rebutjada per més de 600 acadèmics, que al·leguen els riscos d’un ús militar i les implicacions legals que això comportaria.
A banda de la controvèrsia política, hi ha crítiques ambientals i socials. Diversos col·lectius denuncien l’impacte ecològic en una zona d’alt valor natural, així com el cost econòmic desorbitat. També hi ha dubtes sobre la viabilitat real del projecte, ja que, des del 1969, diversos intents han fracassat. L’últim va ser interromput el 2012, arran de la crisi del deute. Tot i això, el mateix consorci constructor, Eurolink, tornarà a estar al capdavant de l’obra. D'aquesta empresa, el 22% és de Sacyr.
Les autoritats locals defensen que el projecte generarà milers de llocs de treball i revitalitzarà la regió. El president de Sicília, Renato Schifani, ha vinculat el pont a un pla més ampli d’inversions, que inclou noves infraestructures viàries i ferroviàries.
Es preveu que les primeres obres preparatòries comencin a finals d’estiu i que la construcció s’iniciï l’any vinent, amb la idea d'acabar-lo l'any 2032. Tanmateix, l’escepticisme persisteix en un país amb moltes obres inacabades i amb el record viu del terratrèmol de Messina del 1908 que va matar 80.000 persones.